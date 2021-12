L’Italia riconosce la patente britannica ancora per tutto il 2022

Connect on Linked in

Buone notizie per tutti i possessori di patente britannica: questa continuerà ad essere riconosciuta per circolare in Italia ancora per tutto il prossimo anno.

Si tratta di una proroga decisa dal Ministero dell’Interno, in attesa di specifici accordi in merito tra Regno Unito e Unione Europea.

La circolare diffusa in questi giorni specifica che le patenti di guida britanniche continueranno ad essere riconosciute come valide fino al 31 dicembre 2022, purché in corso di validità e rilasciate prima del 1 gennaio 2021.

Nessun problema anche per i possessori di patente europea che potranno sempre continuare a guidare all’interno del Regno Unito senza richiedere ulteriori permessi o speciali certificazioni.

A questo indirizzo si può leggere la circolare completa diffusa dal Ministero dell’Interno italiano mentre a questo indirizzo l’attuale normativa per i possessori di patente europea che intendono guidare in UK.