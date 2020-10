L’Italia allerta i suoi cittadini: “Evitate viaggi all’estero”. A rischio tutti gli spostamenti da e per l’UK

Connect on Linked in

Il Ministro degli esteri italiano ha da poco lanciato un appello rivolto a tutti i suoi cittadini: evitare il più possibile viaggi verso l’estero. Ma non è detto che la Farnesina potrebbe prendere ulteriori decisioni, ancora più restrittive, dato l’aggravarsi del numero dei contagi da coronavirus sia in Italia che nel resto d’Europa.

Evitare il più possibile viaggi verso l’estero significa che a rischio ci sono anche tutti gli spostamenti programmati da e verso il Regno Unito con particolare riferimento a quelli lavorativi, dato che in ambito turistico già si erano ridotti notevolmente da quando è scoppiata la pandemia lo scorso mese di marzo.

Il reale problema di un blocco dei voli tra Italia e UK non è però solo per chi ha necessità di viaggiare per questioni legate al proprio lavoro, ma anche per i numerosi expat che stavano già valutando un rientro nelle città di orgine in occasione delle festività natalizie.

Quello che rischia di presentarsi nel giro di poche settimane, se la Farnesina dovesse decidere di attuare restrizioni più stringenti nel campo degli spostamenti tra paesi, potrebbe essere lo scenario che già in decine di migliaia hanno vissuto nei mesi precedenti all’estate e durante la bella stagione, con voli prenotati ma poi annullati all’ultimo momento. Un incubo al quale va aggiunto l’ulteriore rischio di ritrovarsi invischiati in una ragnatela fatta di voucher e rimborsi che non sempre arrivano nei tempi adeguati.

La Farnesina invita gli italiani a evitare il più possibile gli spostamenti verso l’estero in questo particolare periodo, anche per non ritrovarsi nella necessità di organizzare rimpatri d’emergenza qualora nei prossimi giorni, o settimane, la pandemia da coronavirus dovesse sfuggire di mano e venisse attuato un blocco internazionale dei voli voluto da più paesi sia europei che extra europei.

