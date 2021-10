L’Istituto italiano per il commercio estero sede di Londra cerca un esperto marketing. Qui il bando per candidarsi

Print This Post

La sede di Londra dell’Agenzia italiana per il commercio estero sta cercando un esperto per ricoprire il ruolo di addetto al marketing con proposta di contratto full time.

Per chi non la conoscesse, l’ICE è l’istituto che si occupa della promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, ed è un organismo riconosciuto attraverso cui il Governo favorisce il consolidamento e lo sviluppo economico-commerciale delle imprese italiane sui mercati esteri. Agisce, inoltre, quale soggetto incaricato di promuovere l’attrazione degli investimenti esteri in Italia.

L’agenzia è ora alla ricerca di un esperto marketing per fornire all’ufficio di Londra un’assistenza per i servizi di internazionalizzazione e promozione delle imprese con particolare riferimento ak macro settore dei beni di consumo.

Tra i ruoli da ricoprire quello dell’organizzazione di eventi promozionali quali fiere, mostre, workshop, seminari e webinar; il coordinamento della partecipazione delle imprese italiane agli eventi collettivi nel Regno Unito e in Irlanda; l’analisi delle opportunità di business in UK per le aziende italiane. La selezione dei candidati prevede una prova scritta e un colloquio orale.

Lo stipendio annuale lordo sarà pari a £ 40,451.04 per un contratto di lavoro a tempo indeterminato, full time con periodo di prova di 3 mesi.

Qui in basso si possono trovare i due bandi con tutte le informazioni in lingua italiane e inglese.

