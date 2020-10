L’aeroporto di Heathrow lancia i test rapidi per chi deve rientrare in Italia

Connect on Linked in

L’aeroporto di Heathrow ha lanciato test rapidi per il coronavirus a pagamento, con risultati in un’ora, destinati al momento ai passeggeri in partenza per l’Italia e Hong Kong. In particolar modo, il servizio copre proprio l’Italia perché fa leva sulle nuove misure restrittive imposte dal governo tricolore per chi giunge dal Regno Unito: ossia ottenere un’attestazione di essersi sottoposti, nelle 72 ore antecedenti all’ingresso, a un test molecolare o antigenico con risultato di negatività al contagio.

E’ anche possibile sottoporsi ai medesimi test al momento dell’arrivo in aeroporto o entro 48 ore dallo scalo, rivolgendosi alle aziende territoriali sanitarie della città in cui si alloggia, rimanendo in isolamento fiduciario.

Quello che viene proposto all’aeroporto di Heathrow è il test della saliva Lamp, che fornisce risultati più rapidi di quelli del servizio sanitario britannico, l’NHS, stando alle dichiarazioni ufficiali rilasciate dai due fornitori dei test attualmente in atto all’interno dello scalo aeroportuale, ossia la società di servizi aeronautici Collinson e la società di logistica Swissport. Questo perché il campione viene poi analizzato direttamente nelle macchine predisposte all’aeroporto senza essere inviato in laboratorio.

Il test costa 80 sterline (87 euro) per passeggero e ai viaggiatori viene chiesto di registrarsi online per prenotarlo ancora prima di recarsi a Heathrow.

I rappresentanti delle due aziende hanno descritto i test come un “passo fondamentale” nella ripresa del settore dell’aviazione, “ripristinando la fiducia dei viaggiatori e riaprendo le rotte dal Regno Unito al resto del mondo“.

Anche alcune compagnie aeree, come British Airways e Easy Jet, si stanno muovendo su questa direzione, cercando di offrire un servizio simile per effettuare dei test con risultati da ottenere nell’arco di un’ora.

