La Waterloo & City Line ha riaperto dopo 15 mesi di chiusura forzata

Il lento ritorno alla normalità passa anche attraverso una delle linee più conosciute della Tube di Londra, la Waterloo & City che ha riaperto proprio questa mattina dopo essere rimasta chiusa da marzo dell’anno scorso, ossia da quando è scoppiata la pandemia e in UK è stato deciso di attuare il primo lockdown.

Si tratta della linea più corta di tutto il sistema metropolitano londinese, dato che collega solo due stazioni, da Waterloo a Bank, ed è stata realizzata proprio per agevolare gli spostamente di tutti i pendolari della City di Londra.

Il servizio è tornato operativo garantendo la corsa ogni cinque minuti dal lunedi al venerdi dalle 6:00 alle 10:00 e dalle 15:30 alle 19:00. I vagoni, almeno questa mattina, non hanno registrato il classico pieno dato che, per quanto si è autorizzati a tornare in ufficio a lavorare, ancora molte società del principale quartiere finanziario della capitale inglese hanno scelto di adottare la modalità work-from-home per moltissimi dei loro dipendenti.

TFL ha comunque affermato che gli orari di apertura consentono ai commuters di scaglionare i loro viaggi nelle ore di punta anche per il rispetto del distanziamento sociale. Ma è anche un modo per prapararsi a quella che dovrebbe essere la data scelta per la conclusione del lockdown, il 21 giugno, anche se a Downing Street si sta ancora dibattendo se confemarla o meno, considerato l’aumento dei contagi per via della nuova variante.

L’azienda londinese dei trasporti pubblici ha comunque confermato che la Tube sta registrando un aumento dei passeggeri settimana dopo settimana, con un +20% dallo scorso 17 maggio.

Un sospiro di sollievo che conferma quel ritorno alla normalità di cui abbiamo accenato, considerato che proprio durante il primo lockdown l’utilizzo della metropolitana ha toccato anche punte del -97% degli utilizzatori su base quotidiana.