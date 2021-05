La variante indiana preoccupa il governo UK. Probabile uno slittamento della fine del lockdown

Connect on Linked in

La variante indiana sta preoccupando non poco il governo britannico che sta valutando se far slittare la data scelta come chiusura definitiva del lockdown in atto, fissata al 21 giugno. Da Downing Street è giunta una comunicazione ufficiale con la quale si dichiara che una nuova variante del coronavirus a rapida diffusione potrebbe ritardare i piani sulla revoca delle restanti restrizioni, ad oggi quasi del tutto alleggerite, tranne per la ripresa dei viaggi internazionali per piacere, ad esclusione dei viaggi verso alcuni paesi inseriti nella lista verde, e i rapporti sociali tra distanziamento e utilizzo delle mascherine.

Il primo ministro Boris Johnson ha detto che “potremmo dover aspettare oltre la data prevista del 21 giugno”. Il segretario alla sanità Matt Hancock ha aggiunto che è “troppo presto per dire se questo potrà accadere, ma ad oggi è meglio essere cauti“.

Secondo Hancock, la variante del virus identificata per la prima volta in India si sta diffondendo in tutto il Regno Unito e proprio durante gli ultimi giorni la curva pandemica è cresciuta di alcune migliaia di contagi su base quotidiana, arrivando a 3.180 nella giornata di ieri. Stabile, invece, il dato riguardante le vittime che si assesta su poche decine al giorno, ieri 9 quelle registrate.

Gli scienziati ritengono che il nuovo ceppo sia più trasmissibile rispetto alla precedente variante dominante nel Paese, ma non è ancora chiaro di quanto possa esserlo. Anche se ritengono che i vaccini esistenti siano ampiamente efficaci.

Downing Street ha abolito le restrizioni in più fasi, con la riapertura di ristoranti, pub e spettacoli al coperto la scorsa settimana, ma le regole di distanziamento sociale e di indossare la mascherina sono ancora in vigore, oltre alla suddivisione dei paesi di tutto il mondo in una gestione semaforica.

Per Johnson, l’abolizione delle misure ancora in vigore dipenderà da quanto la nuova variante determinerà un aumento dei contagi e dalla rapidità con cui la popolazione sarà vaccinata. Quasi tre quarti degli adulti britannici hanno ricevuto una dose di un vaccino contro il coronavirus, oltre 38 milioni, mentre il 45% ha ricevuto entrambe le dosi, oltre 25 milioni.

In Irlanda del Nord, proprio oggi, è partita la campagna vaccinale per i neo maggiorenni, avendo già raggiunto quasi tutta la popolazione adulta composta da quasi due milioni di persone.