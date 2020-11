Connect on Linked in

“L’efficacia del vaccino di Pfizer contro il coronavirus è l’inizio della fine dei nostri problemi“. Lo ha dichiarato in conferenza stampa il primo ministro britannico, Boris Johnson, il quale ha ricordato che il Regno Unito ha già ordinato decine di milioni di dosi del vaccino di Pfizer ed è pronta a una campagna di somministrazione di massa, secondo una scaletta di priorità che sarà stabilita dagli esperti. “Quello che posso dire è che se e quando questo vaccino sarà approvato, noi, in questo paese, saremo pronti a usarlo”, ha detto Johnson in conferenza stampa. ”All’inizio di quest’anno il governo del Regno Unito ha ordinato 40 milioni di dosi del vaccino Pfizer, sufficienti per circa un terzo della popolazione, poiché sono necessarie due dosi ciascuna”, ha proseguito.

“Non dobbiamo adagiarci su questa notizia“, ha aggiunto, “sarebbe un errore perdere la nostra determinazione in questo momento critico, è mai importante come ora seguire le regole, dobbiamo fare tutto quello che è possibile ora perché il numero dei decessi è raddoppiato in breve tempo attestandosi su una media di 300 morti al giorno“.

Il premier britannico si è detto anche fiducioso che la campagna di test di massa avviata con la collaborazione dell’esercito segnerà una svolta nella lotta al contagio. Proprio durante la conferenza è intervenuto il generale Joe Fossey (nella foto in alto) il quale ha spiegato il funzionamento dei test rapidi.

I kit per i tamponi sprint sono stati avviati a livello di progetto pilota a Liverpool, focolaio fra i più gravi nel paese nelle settimane scorse, dove con l’aiuto dei militari e l’utilizzo proprio dei tamponi sprint si è messo in moto uno screening di massa mirato a censire quasi tutta la cittadinanza.

Il governo britannico prevede di testare tutti coloro che vivono e lavorano nella città, circa 500mila persone, in tempi brevissimi.

