Johnson parla alla nazione e il sito NHS preso d’assalto per prenotare la terza dose

Connect on Linked in

Inizia oggi una settimana cruciale per il Regno Unito e per la lotta messa in campo per tenere sotto controllo la diffusione della nuova variante Omicron in tutto il paese.

Ieri sera c’è stato il discorso alla nazione del premier Boris Johnson, anticipato dalla scelta del governo di aumentare il livello di allerta per il Covid da 3 a 4 su una scala di 5, decisione nata dal rapido aumento dei casi per via della diffusione della nuova variante che, stando al ministro della sanità Sajid Javid, ha generato ad oggi 10 pazienti ricoverati colpiti da Omicron negli ospedali inglesi.

“Non c’è alcun dubbio sul fatto che sta arrivando una nuova ondata pandemica“, ha detto Johnson durante la dichiarazione televisiva, sottolineando che l’unica arma di contrasto a disposizione è sottoporsi al vaccino, soprattutto la terza dose, o booster, come viene definita in inglese. Come effetto, proprio durante il discorso del premier la pagina web dell’NHS dedicata alle prenotazioni è stata presa d’assalto (nella foto in alto uno screenshot preso dal profilo Facebook di Stefano Martis), con decine di migliaia di persone intente a prenotare la terza dose. Una attesa che è tornata alla normalità dopo poche ore, dopo che lo stesso sito dell’NHS aveva gestito tutte le richieste giunte.

“E’ chiaro che due dosi di vaccino semplicemente non sono sufficienti per dare il livello di protezione di cui tutti abbiamo bisogno. Ma la buona notizia è che i nostri scienziati sono fiduciosi che con una terza dose, una dose di richiamo, possiamo tutti innalzare il nostro livello di protezione“, ha detto Johsnon, tanto che ora tutti gli over 18 potranno ricevere la terza dose a partire già da oggi, a condizione che siano trascorsi tre mesi dalla seconda dose.

Per sostenere il sistema sanitario pubblico britannico nella massiccia campagna per offrire a tutti il booster il governo si prepara a schierare anche 42 unità logistiche militari in ogni regione in cui è suddivisa la sanità, ci saranno inoltre nuovo siti vaccinali e unità mobili, orari di apertura più lunghi così che le cliniche saranno aperte 7 giorni su 7, con più appuntamenti la mattina presto, la sera, e nei weekend.