“Italy Made Me”, il premio per i ricercatori italiani in UK. Come partecipare

Al via le iscrizioni per prendere parte a Italy Made Me, il premio con il quale l’Ambasciata d’Italia a Londra intende valorizzare i giovani ricercatori italiani che operano nel Regno Unito e che si siano formati, almeno in parte, in Italia. Un riconoscimento che nel corso delle varie edizioni ha messo in luce tantissimi professionisti che portano in alto il nome del Belpaese fuori dai confini nazionali, con particolare riferimento all’UK.

Per concorrere all’assegnazione del premio è necessario essere cittadino italiano, avere completato gli studi da non più di 3 anni (PhD) o 5 anni (laurea), avere conseguito in Italia un diploma di istruzione secondaria e/o di laurea, ed essere membro di una delle associazioni accademiche di italiani nel Regno Unito. I premi saranno assegnati in riconoscimento di risultati di rilievo in uno dei seguenti campi: Life sciences (LS); Physical and Engineering Sciences (PE); Social sciences and Humanities (SH).

Occorre inoltre inviare una descrizione sintetica della propria ricerca assieme ad una dichiarazione nella quale si attesti che i risultati sono dovuti principalmente al lavoro svolto dal candidato. Le domande devono essere inviate via e-mail all’indirizzo londra.scienza@esteri.it entro il 15 settembre 2022. Maggiori informazioni sono disponibili sul bando di concorso, dove è possibile anche trovare il form da compilare, presente nel sito dell’Ambasciata a questo indirizzo.

La procedura di valutazione delle domande è coordinata dall’Ufficio Scientifico dell’Ambasciata d’Italia a Londra, con il supporto di AISUK -Association of Italian Scientists in the UK, avvalendosi della collaborazione dei membri del Consiglio Scientifico di Ambasciata e di esperti esterni laddove necessario.

I progetti destinatari dei premi saranno selezionati principalmente per la qualità e l’impatto della ricerca presentata. Saranno tuttavia presi in considerazione anche altri criteri, quali pubblicazioni o altri riconoscimenti ricevuti dal candidato.

I vincitori saranno premiati dall’ambasciatore con una pergamena durante la cerimonia di consegna che avrà luogo presso l’Ambasciata d’Italia a Londra nel prossimo autunno. I nomi dei vincitori e i titoli dei progetti saranno pubblicati sul sito web della stessa ambasciata.