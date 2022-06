Tutto pronto per Italia Vs Argentina a Wembley con l’ultima in Nazionale di Chiellini

Connect on Linked in

Tutto pronto per la Finalissima del Wembley Stadium di stasera tra Italia e Argentina, vincitrici di Europei e Copa America.

Gli uomini di Mancini provano a mettersi alle spalle l’esclusione dal Mondiale ripartendo con un nuovo percorso, con l’Albiceleste che arriva alla sfida di Londra con un umore ben diverso e la certezza di partecipare alla rassegna in Qatar.

Un fattore che nell’equilibrato pronostico dei bookmaker fa partire leggermente favoriti gli uomini del ct Lionel Scaloni: il successo di Messi e compagni oscilla tra il 2,55 di Stanleybet.it e Planetwin365 al 2,60 di 888sport.it. La vittoria dell’Italia è comunque subito dietro, tra 2,85 e 3, mentre per il pari l’offerta è tra 3,00 e 3,05. Nettamente avanti l’Under (la scommessa su massimo due reti complessive) quotato a 1,53, mentre l’Over è alto a 2,45.

In attacco Mancini dovrebbe schierare Gianluca Scamacca come punta del suo tridente: per l’attaccante del Sassuolo il gol vale 2,75, mentre la prima rete è offerta tra 6 e 8. L’Argentina si presenterà invece con l’interista Lautaro Martinez, la cui rete è più probabile, con un’offerta a 2,50. Partirà con molte probabilità dalla panchina Paulo Dybala, reduce dall’addio alla Juventus e nel mirino di Inter e Roma. Una sua rete, però, pagherebbe 3,75.

Prima del fischio d’inizio tuti gli occhi saranno puntati su Giorgio Chiellini, per il suo ultimo saluto alla Nazionale. Chiellini chiuderà proprio stasera la sua lunghissima carriera in maglia azzurra, e lo farà nel medesimo stadio, il Wembley, dove la scorsa estate si è regalato la più grande soddisfazione della sua vita sportiva laureandosi Campione d’Europa.

Sarà l’ultimo atto di una storia meravigliosa, una favola iniziata 22 anni fa proprio in Inghilterra, a Wellingborough, quando con la Nazionale Under 15 affrontò in amichevole i pari età inglesi.

Dopo aver collezionato 71 presenze con le Nazionali Giovanili, con cui ha conquistato un Europeo Under 19 nel 2003 in Liechtenstein e una medaglia di bronzo con l’Under 21 ai Giochi Olimpici di Atene 2004, nel novembre 2004 Chiellini ha fatto il suo esordio in Nazionale maggiore con l’ex Ct Marcello Lippi in occasione di un’amichevole con la Finlandia a Messina. Da allora tante altre prime volte: il 26 marzo 2005 la prima partita da titolare con la Scozia, il 21 novembre 2007 il primo gol con le Far Oer, il 14 novembre 2012 con la Francia la prima gara con la fascia da capitano al braccio. Domani sera giocherà la sua 117ª partita in Nazionale, raggiungendo Daniele De Rossi al quarto posto nella classifica all time di presenze.

Prima del fischio d’inizio della ‘Finalissima’, la Figc renderà omaggio a Chiellini con una cerimonia nel prepartita: il presidente federale Gabriele Gravina gli consegnerà un trofeo come tributo alla sua straordinaria carriera in Nazionale. Un emozionante congedo davanti ai compagni, ai tanti campioni dell’Argentina, ma soprattutto a quei tifosi che non gli hanno fatto mai mancare il loro affetto.