Italia Spagna: in vendita 6,400 biglietti a 85 Euro riservati agli Italiani residenti nel Regno Unito e Irlanda

In vista della gara di semifinale di EURO 2020 Italia – Spagna, in programma martedì 6 luglio alle ore 20 al Wembley Stadium di Londra, la UEFA ha destinato una quota di 6400 biglietti riservati esclusivamente ai tifosi azzurri residenti in UK (o piú precisamente nella Common Travel Area che comprende Regno Unito e Irlanda), al prezzo speciale di 85 Euro.

Lo ha annunciato la FIGC (Federazione Italian Gioco Calcio) con una email inviata nella notte di sabato a tutti i tifosi azzurri registrati con la card Vivo Azzurro.

L’apertura delle vendite è iniziata regolarmente alle 10 di domenica 4 luglio sul portale biglietteria di UEFA EURO 2020 (https://it.uefa.com/uefaeuro-2020/ticketing/#/).

La vendita dei biglietti per Italia-Spagna era in corso da giorni aperta a tutti gli spettatori di tutte le nazionalità (“General Sale”) ma a prezzi ben piú alti, da 195 (Cat.3) a 595 (Cat.1). Dopo la vittoria con il Belgio, molti italiani di Londra hanno acquistato il biglietto per la semifinale in questo modo, mentre altri hanno preferito aspettare di accedere alla quota riservata ai tifosi azzurri.

Contrariamente a quanto successo per Italia-Austria, quando la FIGC inviò a ciascun tifoso un codice personalizzato, stavolta non è necessario l’utilizzo di alcun codice. E’ sufficiente recarsi sul portale biglietteria e selezionare la categoria in basso (“Fans First”) per accedere ai preziosi biglietti a 85 Euro. Chi volesse spendere di piú per un biglietto migliore puo’ ovviamente selezionare le altre categorie.

Si ricorda di verificare prima e rispettare poi le regole per l’accesso al Wembley Stadium di Londra: https://it.uefa.com/uefaeuro-2020/event-guide/london/stadium/