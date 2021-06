Italia – Austria: le informazioni utili in vista della sfida a Wembley

Connect on Linked in

Cresce l’attesa per la sfida tra Italia contro l’Austria valevole per gli ottavi di finale di Euro 2020 in programma sabato al Wembley Stadium di Londra con calcio di inizio fissato alle 20, orario locale (quando in Italia saranno le 21).

In questi giorni gli Azzurri di Mancini giungeranno nella capitale inglese per prepararsi all’incontro. Grazie a delle speciali esenzioni, il team con tutto il seguito non dovrà ovviamente sottostarsi ai dieci giorni di quarantena come previsto dal regolamento britannico per gli arrivi dall’Italia. Lo stesso varrà per i tifosi? Nelle prossime ore se ne dovrebbe sapere di più dato che sono in corso gli ultimi accordi tra la UEFA, organizzatrice del torneo, e il governo britannico.

Nel frattempo, il Consolato italiano di Londra ha predisposto tutta la macchina organizzativa per offrire assistenza agli italiani che giungeranno dall’estero e a quelli già residenti in UK. Di seguito la comunicazione diramata in queste ore proprio dall’ente consolare con varie informazioni utili:

EURO 2020 – INFORMAZIONI UTILI PER I TIFOSI ITALIANI IN VISTA DELLA PARTITA DELLA NAZIONALE DI CALCIO ITALIANA (Wembley Stadium, 26 giugno 2021 ore 20.00)

Informazioni pratiche

1) Numero di emergenza e contatti del Consolato Generale Il Consolato Generale d’Italia a Londra dispone di un cellulare di reperibilità per le emergenze raggiungibile al numero: +44 (0) 7850752895 La sede del Consolato Generale è: 83 – 86 Farringdon Street, EC4A 4BL London Sito web: www.conslondra.esteri.it email: consolato.londra@esteri.it o sociale.londra@esteri.it

2) Informazioni pratiche diffuse dalle Autorità britanniche Lo Stadio di Wembley si trova a Nord-Ovest di Londra. Il modo migliore per raggiungere lo Stadio e’ tramite mezzi pubblici. Le Stazioni piu vicine sono: Wembley Park, Wembley Stadium e Wembley Central. Lo Stadio si trova in Zona Tariffaria 4. Per maggiori informazioni su come raggungere lo stadio il giorno della partita, utilizzare https://tfl.gov.uk/plan-a-journey/

Taxi e Noleggio con conducente Posteggi dedicati ai Taxi neri ed ai noleggi con conducente saranno in funzione in aree specifiche nei pressi dello stadio. Non saranno disponibili aree parcheggi per mezzi privati. Numeri di emergenza britannici: – Polizia, ambulanza e vigili del fuoco 999 – Polizia (non per emergenze) 101 Emergenze sanitarie: Le prestazioni d’urgenza sono coperte dalla tessera TEAM (Tessera Europea Assicurazioni e Malattia) solo presso le strutture pubbliche. Si raccomanda di portare con sé la tessera TEAM in originale (non copia fotostatica). Per maggiori informazioni in caso di emergenze sanitarie nell’area di Wembley: http://www.lnwh.nhs.uk/patients-visitors/in-an-emergency 3) Norme Covid per l’evento Requisiti di Accesso allo Stadio di Wembley – Biglietto elettronico, documento d’identita’ e maschera obbligatoria – (per gli spettatori dagli 11 anni in poi) Test antigenico Covid19 Negativo oppure Prova di vaccinazione completa Per i residenti in Regno Unito: Prova di un Lateral Flow Test (LFT), con risultato negativo che non sia antecedente alle 48 ore prima dell’ingresso allo stadio e da dimostrare tramite un SMS o email del NHS Test and Trace.

Oppure:

Prova di vaccinazione completa – entrambe le dosi ricevute almeno 14 giorni prima della partita (da dimostrate tramite la NHS App oppure tramite altra documentazione rilasciata dalle autorità sanitarie inglesi, scozzesi o gallesi).

Per i residenti fuori dal Regno Unito:

Prova di un Lateral Flow Test (LFT), con risultato negativo che non sia antecedente alle 48 ore prima dell’ingresso allo stadio e da dimostrare tramite un SMS o email.

I test saranno auto-somministrati. Il risultato del test LTF dovrà essere caricato sull’apposito sito NHS sia per i residenti UK che per i residenti all’estero. https://www.gov.uk/report-covid19-result I test LTF per l’ingresso allo stadio sono gratuiti.

Non saranno accettati altri tipi di test incluso il PCR effettuato presso presidi privati e l’accesso allo stadio sarà negato.

Come prenotare i Test LTF: – Consegna a domicilio (opzione preferibile per i residenti) I residenti nel Regno Unito possono prenotare i test online https://www.gov.uk/order-coronavirus-rapid-lateral-flow… – Centri Test per Asintomatici I possessori di biglietto possono trovare il centro più vicino al seguente sito: https://www.gov.uk/find-covid-19-lateral-flow-test-site – I tifosi in possesso di biglietto arrivati dall’estero possono utilizzare la seguente mappa dei centri test oppure consultare la lista in PDF • View locations on interactive map (EURO 2020 app only) • Download list as PDF – Centri ritiro Test I test possono anche essere ritirati presso centri di ritiro o farmacie https://www.gov.uk/find-covid-19-lateral-flow-test-site Per ulteriori informazioni: https://www.uefa.com/uefaeuro…/event-guide/london/stadium/ Attenzione: I viaggiatori internazionali possono recarsi presso i centri di ritiro soltanto dopo aver completato il periodo di quarantena obbligatoria. Al momento le Autorità britanniche hanno varato una serie di disposizioni per prevenire il rischio di contagio sulla base di un sistema “a semaforo” sulla base della valutazione di rischio dei Paesi di provenienza dei viaggiatori internazionali. Paesi in lista verde: – obbligo di test prima della partenza – obbligo di acquisto del kit con i test da effettuare al secondo giorno dall’arrivo – obbligo di completare il Passenger Locator Form Non è invece richiesto l’obbligo di effettuare la quarantena all’arrivo. Paesi in lista gialla (tra cui l’Italia): – obbligo di test prima della partenza – obbligo di acquisto del kit con i test da effettuare al secondo e ottavo giorno dall’arrivo – obbligo di completare il Passenger Locator Form – obbligo di sottoporsi a quarantena domiciliare obbligatoria di 10 giorni riducibile a 5 con test da effettuarsi privatamente (Test to Release Scheme) Paesi in lista rossa: – divieto di ingresso nel Regno Unito per coloro che hanno soggiornato o transitato in Paesi in lista rossa entro 10 giorni dall’arrivo nel Regno Unito a meno che non siano cittadini britannici o irlandesi o che siano residenti nel Regno Unito. – obbligo di quarantena in hotel presso strutture indicate dalle Autorità britanniche. Per ulteriori informazioni sul sistema “a semaforo”, consultare il link https://www.gov.uk/guidance/red-amber-and-green-list-rules-for-entering-england Per maggiori informazioni, consultare l’apposita pagina web del sito internet dell’UEFA: https://www.uefa.com/uefaeuro…/event-guide/london/stadium/ Si ricorda ai tifosi in arrivo dall’Italia che al ritorno sul territorio nazionale saranno sottoposti alle restrizioni emanate con Ordinanza del Ministero della Salute del 18.06.2021 che prevede un obbligo di sottoporsi a 5 giorni di quarantena con test al termine. Qui maggiori dettagli http://conslondra.esteri.it/…/in_linea_con…/info_utili