Italia – Argentina: a Londra a giugno 2022

Londra torna ad essere scenario per un evento calcistico internazione: mercoledi primo giugno del prossimo anno al Wembley Stadium ospiterà la sfida Italia-Argentina.

Si tratta di un evento voluto dall’UEFA e dalla corrispettiva organizzazione sudamericana, la Conmebol. La scelta della capitale inglese non è casuale, dato che qui verrà inaugurato un ufficio che ospiterà proprio le due associazioni le quali hanno dato vita a un accordo con il quale promuovere eventi per la promozione del calcio su scala globale.

“C’è una lunga tradizione di collaborazione tra Uefa e Conmebol – scrivono le due organizzazione in un comunicato congiungo – come testimoniato negli anni con competizioni come il Trofeo ‘Artemio Franchi’ e la Coppa Intercontinentale, ed è con grande orgoglio che rilanciamo un trofeo così prestigioso per la gioia degli amanti del calcio in tutto il mondo. Non vediamo l’ora di esplorare insieme nuove opportunità e attendiamo con impazienza la Finalissima a Londra nel giugno 2022”.

L’Italia tornerà dunque nella capitale inglese quasi un anno dopo la vittoria di Euro 2020 a Wembley: sarà la sedicesima sfida contro l’Argentina. Il bilancio è di 6 vittorie degli azzurri, 4 pareggi e 5 vittorie dell’albiceleste.