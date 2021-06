Ingressi in UK dall’Italia, nulla è cambiato. Rimangono obbligo di quarantena e doppio test del tampone

Connect on Linked in

Per il Regno Unito l’Italia rimane ancora un paese a rischio e quindi bloccato nella lista dei territori “gialli”, o ambra usando il colore scelto da Downing Street. Per chi attendeva oggi una buona notizia dalle revisioni volute dal governo di Boris Johnson, che avvengono ogni 3 settimane, si è dovuto ricredere.

Anzi, ha assistito a un irrigidimento ulteriore delle precauzioni verso i viaggi all’estero, tanto che il Portogallo da martedi 8 giugno passerà dalla lista verde (unico paese europeo a farne parte insieme a Gibilterra) a quella “ambra” ripristinando così la quarantena per tutti gli arrivi da quel territorio oltre all’obbligo del tampone al secondo e ottavo giorno (o al quinto giorno con il test-to-release se si vuol anticipare la fine del self isolation). Inoltre, altri sei paesi passano invece da ambra a rossi, compreso l’Egitto.

Una scelta che il governo britannico ha messo in atto per prevenire l’ingresso di nuove varianti dall’estesto e la diffusione di altre, come quella indiana, che stanno facendo preoccupare non poco Downing Street.

I numeri stanno danno anche ragione a questa decisione, dato che proprio nel corso delle ultime settimane il numero di contagiati è salito di nuovo e ora si trova a quota 5.274 registrati solo nell’arco delle 24 ore. Sotto controllo invece il numero delle vittime, appena 18.

Sempre sulla questione viaggi, oggi l’argomento è stato tra i principali dibattuti a Oxford dove è in corso il G7 tra i ministri della salute che ha come obiettivo proprio quello di trovare un accordo comune per contrastare la pandemia a livello globale.

Per il ministro italiano Speranza l’auspicio è quello di una condivisione allargata ai G7 e “oltre i G7” del modello del green pass messo a punto dall’UE, la cui attuazione l’Italia chiede peraltro di velocizzare rispetto alla scadenza del primo luglio indicata da Bruxelles. Ma la prospettiva di una sorta di passaporto collettivo globale resta per ora di là da venire, ha anticipato il collega britannico Matt Hancock, malgrado la consapevolezza comune dell’efficacia degli antidoti approvati.

Eefficacia testimoniata dai dati in particolare sull’impatto relativo al calo netto d’infezioni gravi, ricoveri ospedalieri e numero di morti rispetto al totale dei casi di contagio. “Vi è un numero di Paesi al mondo che intende richiedere definitivamente la vaccinazione come condizione per poter viaggiare – ha sottolineato il ministro di Johnson – e noi come Regno Unito stiamo assicurando che ogni britannico abbia un certificato vaccinale. Ma siamo ancora piuttosto lontani da un approccio internazionalmente condiviso da tutti, c’è ancora molto lavoro da fare” ha aggiunto, nello stesso giorno in cui il suo Paese ha confermato di voler mantenere altissima la guardia sugli spostamenti con l’estero – visti i timori rilanciati dall’importazione dall’India della variante Gamma – mantenendo obbligatoria la quarantena precauzionale di 10 giorni sugli arrivi dalla quasi totalità dei Paesi del mondo, Italia inclusa.

Qui il link ufficiale del sito del Governo con la lista completa dei paesi del mondo divisa per Rosso, Ambra e Verde aggiornata ad oggi. La prossima revisione è prevista tra tre settimane.