Ingressi in Italia dal Regno Unito: nessun cambiamento fino al 15 dicembre

Il Regno Unito continua ad essere un sorvegliato speciale per l’Italia, tanto che il Ministero della salute ha prorogato tutte le attuali misure restrittive in vigore per gli ingressi dall’UK fino al prossimo 15 dicembre.

La conferma giunge dalla nuova normativa emanata in questi giorni che confermare quanto era già in atto.

Questo sta a significare che tutti coloro che entreranno nel Belpaese fino al 15 dicembre (quando ci sarà un nuovo aggiornamento della normativa in base alla situazione pandemica britannica in quel periodo storico) dovranno prima di partire (entro le 48 ore) sottoporsi a un test del tampone, molecolare o antigenico, con risultato negativo e compilare il locator form con tutti i dati personali, del proprio stato vaccinale e soprattutto dove si trascorrerà il periodo di permanenza.

Non è previsto nessun autoisolamento per coloro che hanno già completato il ciclo vaccinale, differente invece per coloro che hanno ricevuto una o nessuna dose di vaccino: dovranno rispettare un periodo di 5 giorni di quarantena ed effettuare un nuovo test del tampone al termine. In caso di risultato negativo si può concludere la quarantena, altrimenti viene prorogata per altri 5 giorni con nuovo test del tampone.

Al contrario, proprio da oggi, lunedi 25 ottobre, si potrà entrare nel Regno Unito prenotando semplicemente un test antigenico, detto anche lateral flow, rispetto al più costoso molecolare richiesto fino a pochi giorni fa. Questa l’unica novità da parte del governo britannico per coloro che hanno completato il ciclo vaccinale, oltre al compilamento del locator form. Per chi giunge dall’Italia, infatti, non è richiesto nessun test del tampone nelle 48 ore precedenti alla partenza. A questo indirizzo internet è possibile consultare la lista dei provider ufficiali da parte del governo britannico dove prenotare il later flow. Differente, invece, per chi ha ricevuto una o nessuna dose, rimane l’obbligo di sottoporsi a un autoisolamento di 10 giorni

Tornando alla nuova normativa emanata dal Ministero italiano della salute, questa può essere consultata a questo indirizzo internet.