Inghilterra Vs Italia, dove vederla a Londra (ad eccezione del Wembley Stadium)

Connect on Linked in

Cresce l’attesa per la finale di Euro 2020 tra gli italiani a Londra e nel Regno Unito. Lo stadio di Wembley, il tempio del calcio, ospiterà il duello finale della competizione europea che si era aperta l’11 giugno, proprio a Roma.

A contendersi il titolo di campioni di Europa, l’Italia di Roberto Mancini che, come noto, se la vedrà con i padroni di casa dell’Inghilterra guidati da Gareth Southgate.

Una attesa che si consuma nella ricerca degli ultimi biglietti a disposizione. Sessantacinquemila saranno i fortunati che vivranno live la finale con un sistema attenuato di social distancing tra gli anelli di Wembley.

Per tutti gli altri si apre un’altra corsa, quella alla ricerca del luogo ideale per godersi la partita. Se molti opteranno per vedersela nel comfort delle proprie quattro mura, per tantissimi, quelli dell’ultima ora, si fa disperata la ricerca per un posto all’aperto, un pub o ristorante che proietterà il match.

I posti a disposizione stanno esaurendo con i pub e i locali in generale ancora vincolati alle restrizioni legate al Covid-19.

Una valida alternativa potrebbe essere rappresentata dalle Fan Zone allestite dal Comune di Londra con il supporto del comitato organizzatore di Euro 2020.

Se tardi, potrebbe essere, per Trafalgar Square, il cui accesso è vincolato all’estrazione dei biglietti gratuiti, a cui bisogna aderire entro le 10 di oggi venerdì 9 luglio cliccando qui, l’Euro Football Village – Potters Fields Park potrebbe salvare in calcio d’angolo i ritardatari.

La struttura allestita a London Bridge, infatti, prevede l’accesso libero e una serie di eventi legati al campionato europeo.

Tuttavia, come fanno sapere gli organizzatori, l’ingresso è comunque subordinato alla limitata capacità in adesione alle misure di distanziamento sociale. Anche qui, infatti, sarà richiesta la registrazione all’App di test & trace dell’NHS.

Non resta quindi che sperare nei pub di quartiere, valida alternativa alle più note e celebri strutture nel centro di Londra. E che vinca il migliore.