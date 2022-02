In UK diventano realtà le sanzioni economiche ai danni della Russia

Connect on Linked in

Nel Regno Unito diventano realtà le sanzioni che l’occidente ha deciso di applicare alla Russia in risposta alla decisione del presidente Putin di invadere l’Ucraina. Il cancelliere dello Scacchiere, Rishi Sunak, ha infatti formalizzato il divieto alle istituzioni finanziarie britanniche di realizzare transazioni di sorta con la Banca centrale russa, con il ministero degli Esteri o con il fondo sovrano moscovita.

Parallelamente il governatore della Bank of England, Andrew Bailey, ha annunciato l’entrata in vigore di “tutti gli interventi necessari” destinati a tradurre in realtà le ritorsioni economiche “contro l’invasione russa dell’Ucraina“.

Tra tutte, impedire alla Banca centrale della Russia di usare le sue riserve estere da 630 miliardi di dollari, precludere alle banche sanzionate l’accesso a pagamenti in sterline e compensazioni tramite il Regno Unito, rafforzare in modo significativo le restrizioni commerciali e infine, impedire alle società russe di emettere titoli trasferibili in UK.

Oggi stesso, inoltre, il governo di Boris Johnson introdurrà in Parlamento l’iter della promessa riforma legislativa volta a dare un giro di vite al flusso di denaro di provenienza dubbia che per anni e anni ha arricchito la capitale inglese e il resto del paese.

E’ stata anche emanata una normativa volta a colpire qualunque oligarca più o meno vicino al Cremlino che, le istituzioni britanniche, riterranno di mettere sotto torchio, anche attraverso un Registro delle entità d’oltremare che dovrebbe obbligare gli investitori stranieri con proprietà in UK a rivelare le loro reali identità senza potersi più celare dietro società di comodo.

Rimanendo sul fronte degli oligarchi russi presi di mira dalle istituzioni economiche britanniche, Roman Abramovich, indubbiamente uno fra i più ricchi e il più celebre tra tutti coloro che hanno storici legami con Londra, sta tentando di svolgere un ruolo per aiutare i negoziati fra Russia e Ucraina e favorire la pace.

Lo ha confermato un portavoce della squadra londinese di calcio del Chelsea, di cui l’uomo d’affari ha ceduto la gestione ma rimanendo titolare della proprietà, precisando che è stata “la parte ucraina a contattarlo per dare sostegno alla ricerca di una soluzione pacifica“.

“Tenuto conto di ciò che c’è in gioco, vi chiediamo di comprendere la nostra scelta di non aver voluto commentare la situazione bellica in sé, né il suo coinvolgimento“, ha aggiunto il portavoce all’agenzia britannica PA, limitandosi a sottolineare come a sollecitare Abramovich (il quale possiede anche un passaporto israeliano) sia stato il produttore cinematografico ucraino Alexander Rodnyansky, attivo come lui in seno alla comunità ebraica dell’ex Urss.

“Anche se l’influenza di Roman Abramovich sulla guerra in corso è limitata – ha dichiarato da parte Rodyansky – egli è il solo che abbia risposto e si sia reso disponibile a fare un tentativo” fra le diverse personalità russe che il produttore afferma d’aver contattato come potenziali mediatori con il Cremlino a nome di Kiev.

In alto un momento della protesta di ieri a Trafalgar Square (foto David Robson, twitter)