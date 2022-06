Confermato lo sciopero generale: in UK settimana di forti disagi per treni e Tube

Print This Post

E’ stato confermato lo sciopero generale che coinvolgerà l’intera rete ferroviaria britannica nei giorni di domani, martedì 21 giugno, e poi giovedì e sabato, rispettivamente il 23 e 25 giugno, con lievi ripercussioni previste anche negli altri giorni della settimana.

Sono oltre 40.000 i dipendenti di 13 operatori ferroviari che incroceranno le braccia a seguito di problemi per disaccordi su retribuzioni e licenziamenti nati a causa dell’emergenza sanitaria e relativi mancati introiti.

I leader sindacali hanno quindi confermato che andranno avanti con le azioni programmate dopo il fallimento dei negoziati su salari e condizioni di lavoro. “Nonostante i migliori sforzi dei nostri negoziatori, non si è arrivati a soluzioni praticabili delle controversie“, ha detto il segretario generale del sindacato Rail, Maritime and Transport (Rmt). Da parte sua, un portavoce di Network Rail ha riferito di sforzi “seri” per arrivare a un compromesso che offrisse alle persone un “aumento di stipendio dignitoso“, ma che fosse anche conveniente per i contribuenti.

Lo sciopero in programma questa settimana è il più importante mai registrato nel paese nel corso degli ultimi 30 anni. Per domani, martedi, inoltre è anche previsto uno sciopero della metropolitana di Londra: si preannuncia un vero e proprio incubo per chi dovrà raggiungere la capitale.

Nonostante qualche tentativo di mediazione, la posizione dell’esecutivo Tory resta rigida nel braccio di ferro coi sindacati, col viceministro del Tesoro, Simon Clarke, che invita i lavoratori a fare sacrifici in questo momento di difficoltà per tutto il Paese. Mentre il titolare dei trasporti Grant Shapps ha parlato di sciopero disastroso per il settore.

Gli operatori interessati allo sciopero sono: Avanti West Coast; C2C; Chiltern Railways; Cross Country Trains; Croydon Tramlink; Greater Anglia; LNER; East Midlands Railway; Elizabeth Line; Great Western Railway; Hull Trains; London Underground; Northern Trains; South Eastern Railway; South Western Railway; TransPennine Express; West Midlands Trains.

Il consiglio, è quello di spostarsi solo se per questioni di estrema necessità. In caso, qui il sito internet ufficiale dove monitorare in tempo reale la situazione sull’intera linea ferroviaria nazionale.