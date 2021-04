Connect on Linked in

Il governo britannico ha annunciato di aver concordato una fornitura di ulteriori 60 milioni di dosi Pfizer/BioNTech di vaccino anti Covid destinate a essere utilizzate entro fine 2021 per un richiamo vaccinale ulteriore utile a rafforzare l’immunità collettiva del paese che dovrebbe essere raggiunto nel mese di luglio.

Lo ha detto nel consueto briefing organizzato a Downing Street il ministro della Sanità, Matt Hancock, evidenziando che l’obiettivo di un terzo richiamo è quello di continuare a proteggere il territorio in un momento nel quale la pandemia appare tornata sotto controllo: con quasi 50 milioni di vaccinazioni già somministrate (circa 34 milioni di prime dosi e oltre 13,5 milioni di richiami), un numero di contagi e morti giornalieri ridotti a 2166 e a non più 29, e un totale di ricoveri ospedalieri per Covid non superiore a 1600 circa in tutto il Paese.

Un successo dettato non solo dalla campagna vaccinale ma anche dalle cautele del dopo lockdown da cui il Regno Unito sta uscendo solo a tappe graduali e alle misure di controllo dei confini prese per limitare i rischi d’importazione delle varianti sudafricana o indiana. Inoltre, secondo gli ultimi dati sanitari, in UK sette adulti su dieci hanno sviluppato gli anticorpi contro il Covid-19.

“Sono felice d’annunciare che siamo stati in grado di assicurarci altri 60 milioni di dosi di vaccino Pfizer/BioNTech che saranno usati assieme ad altri come parte del programma di ulteriori richiami più avanti nell’anno“, ha affermato Hancock.

