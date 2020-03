Il principe Carlo positivo al coronavirus

Connect on Linked in

Il principe Carlo e attuale erede al trono è risultato positivo al covid-19 dopo essersi sottoposto al test del tampone. Il 71enne principe del Galles ha accusato dei sintomi nel corso del fine settimana scorso ed è stato immediatamente sottoposto a controllo il quale ha confermato il contagio.

“Ha mostrato sintomi lievi, ma per il resto rimane in buona salute e negli ultimi giorni ha lavorato come al solito da casa – hanno fatto sapere da Buckingham Palace -. Anche la duchessa della Cornovaglia (Camilla) è stata sottoposta al test del tampone ma è risultato negativo. In accordo con i consulenti governativi e medici, il Principe e la Duchessa sono attualmente in auto-isolando nella loro dimora in Scozia“.

La Regina Elisabetta II e suo marito il principe Filippo, 94 e 98 anni, sono invece sotto stretto controllo nella loro tenuta di Windsor.

Emergenza Coronavirus, Brexit, attualità, cronaca, lavoro eventi. Il meglio delle notizie di Londra Italia in una email settimanale da non perdere. Iscriviti ora, è gratis.