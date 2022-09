DIRETTA – Il mondo in apprensione per lo stato di salute della regina Elisabetta

Connect on Linked in

C’è forte preoccupazione per lo stato di salute della regina Elisabetta II dopo la comunicazione ufficiale resa pubblica attorno alle 12.30 di oggi da parte di Buckingham Palace.

“Dopo ulteriori valutazioni stamane, i medici della regina sono preoccupati per la salute di Sua Maestà e le hanno raccomandato di rimanere sotto controllo medico. La Regina rimane in una situazione di comfort a Balmoral“, si legge nella nota diffusa dal palazzo reale, diffusa immediatamente dalla BBC che ha interrotto le trasmissioni.

Poco dopo è arrivata la notizia che tutti i figli della Regina erano con lei a Balmoral o in viaggio per raggiungerla. Una circostanza che ha immediatamente fatto capire la gravità della situazione.

Secondo gli ultimi aggiornamenti il principe Carlo (erede al trono), Camilla e la principessa Anna sono a Balmoral. Il principe William, nipote maggiore della regina e secondo in linea di successione al trono, sta per arrivare. Sua moglie Kate, duchessa di Cambridge, è rimasta a Windsor con i suoi figli, che proprio oggi hanno avuto il primo giorno nella loro nuova scuola. Anche il fratello del principe William, il principe Harry, e sua moglie Meghan, che si trovavano attualmente nel Regno Unito per partecipare ad alcuni eventi, si stanno recando in Scozia.

La regina, 96enne, è stata vista l’ultima volta in pubblico martedì scorso, quando ha accettato le dimissioni del premier uscente, Boris Johnson e nominato il nuovo, Liz Truss: è stata una novità nella tradizione, perché ha ricevuto tutti a Balmoral (e non a Londra), per la prima volta in 70 anni, perché i medici avevano deciso che sarebbe stato troppo faticoso per lei viaggiare fino a Londra. E’ apparsa sorridente, ma con un aspetto molto fragile.

Sono arrivati a Balmoral i membri della famiglia reale britannica che erano ancora in viaggio verso la residenza scozzese per raggiungere la 96enne regina Elisabetta al suo capezzale. Lo hanno mostrato le immagini diffuse dalla Bbc, che a questo punto non esclude un annuncio ulteriore dal palazzo che “potrebbe arrivare in qualsiasi momento”. I toni dell’emittente con cui l’emittente pubblica segue la vicenda sono adesso gravi e solenni.