Il Milan arriva a Londra, incontro con i tifosi al Boxpark Wembley

Alla vigilia dell’attesissima sfida di Champions League tra AC Milan e Chelsea FC, in programma a Stamford Bridge mercoledí 5 ottobre, il club Rossonero incontrerà i suoi tifosi londinesi in uno speciale evento al BOXPARK di Wembley, situato a pochi metri dal celebre stadio dove il Milan vinse la sua prima Coppa dei Campioni nel 1963.

L’evento, in programma martedì 4 ottobre a partire dalle 19:00 locali, organizzato in collaborazione con il Milan Club London, vedrà la partecipazione della leggenda rossonera Alessandro Nesta, che presenterà il trofeo dello Scudetto 2021/11 e si presterà a una sessione di Q&A assieme ai tifosi presenti. Durante l’evento, i tifosi potranno anche partecipare a un quiz sul Milan, creato per l’occasione e che metterà in palio specialissimi premi. L’evento continuerà poi con la trasmissione di un match storico dei rossoneri, per permettere ai tifosi presenti di prepararsi al meglio per la sfida di Champions League contro il Chelsea del giorno dopo.

L’evento di Wembley è a entrata libera, ma i tifosi sono invitati a manifestare il loro interesse a partecipare registrandosi su questo sito. I primi 300 ad arrivare verranno omaggiati con un regalo per premiare la loro passione per i colori rossoneri.

L’incontro di Londra sarà la prima tappa dell’AC Milan Trophy Tour, un tour mondiale realizzato in collaborazione con Emirates, partner di lunga data dei rossoneri, che vedrà il Club portare il Trofeo Scudetto 2021/22 e incontrare i tifosi rossoneri in giro per il mondo. Dopo Londra, il tour proseguirà a New York City, dove i rossoneri ospiteranno un altro fan event presso l’esclusivo 40/40 Club di JAY-Z a Manhattan in concomitanza con lo scontro di Serie A tra Milan e Juventus.

Un altro evento dedicato al Milan, in occasione della partita con il Chelsea è in programma al Puma store di Carnaby Street mercoledi 5 ottobre, il giorno della partita, dalle 13 alle 15. A rappresentare i Rossoneri sarà un’altra leggenda del club, Daniele Massaro. I fan del Milan potranno incontrarlo e farsi una foto con il trofeo dello Scudetto. Sarà possibile acquistare tutti i tre kit del Milan della stagione in corso (Puma è lo sponsor tecnico). L’evento è anche in questo caso a ingresso libero.