Il lockdown si allenta ma la Tube di Londra fatica a tornare ai fasti di una volta

La Tube di Londra fatica a tornare ai fasti di una volta. La pandemia ha infatti riservato un duro colpo a uno dei vanti della capitale inglese, apprezzato non solo dai locals per l’efficienza nel servizio erogato ma anche dai turisti provenienti da ogni parte del mondo che non vedevano l’ora di provarla per l’immancabile foto ricordo.

Entrambi, come è ben noto, sono mancati nell’ultimo anno, e l’assenza di pendolari regolari da una parte e viaggiatori per piacere dall’altra, ha ridotto all’osso le entrate nelle casse della TFL, la Transport for London, la società che gestisce tutto il sistema dei trasporti pubblici nella capitale inglese.

La TFL si è assicurata un’altra proroga fino al 28 maggio del piano del governo per il suo salvataggio poiché anche dopo un allentamento delle misure anti-Covid i passeggeri continuano ad essere pochi.

Gli ultimi dati del Dipartimento per i trasporti mostrano che nella scorsa settimana il numero dei commuters sui servizi di metropolitana e autobus a Londra erano rispettivamente al 35% e al 60% dei livelli pre-pandemia.

Il crollo del numero di persone che hanno preso i mezzi pubblici in questo anno ha decimato le finanze di TFL con mancati incassi di centinaia di milioni di sterline su base mensile, portandola a chiedere finanziamenti governativi per mantenere i servizi in funzione.

Lockdown a parte, gli incassi provenienti dalla vendita dei biglietti e degli abbonamenti, ai quali vanno aggiunti gli introiti dagli spazi pubblicitari, già coprivano solo la metà delle spese per gestire l’enorme macchina che ogni giorno muove tutte le linee della metropolitana e gli autobus in superficie. Ma nell’ultimo anno, come anticipato, gli incassi si sono ridotti notevolmente e ora faticano a risalire dato che molte società stanno ancora lasciando i propri dipendenti in modalità work from home.

E, per la ripresa del turismo a livelli pre pandemia, bisognerà sicuramente attendere l’arrivo del 2022.