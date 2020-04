Il discorso della Regina per la crisi coronavirus: dove e quando vederlo

Connect on Linked in

È arrivato il momento per la Regina Elisabetta di rivolgersi direttamente alla popolazione con un suo discorso sull’emergenza coronavirus.

Il discorso, registrato al Castello di Windsor, dove la Regina si è trasferita lo scorso 19 marzo insieme al marito Principe Filippo, sarà trasmesso domenica 5 Aprile alle 8pm in televisione (BBC) e radio.

Sarà inoltre disponibile sui canali social della Famiglia Reale (Facebook, Twitter, Instagram).

Si tratta di un evento significativo per la sua eccezionalità. Nei suoi 68 anni di Regno, non considerando i tradizionali messaggi natalizi, Elisabetta si è rivolta direttamente alla nazione con un messaggio televisivo solo in tre occasioni: la prima Guerra del Golfo (1991), la morte di Lady Diana (1997) e il funerale della Regina Madre (2002). Un ulteriore messaggio è avvenuto nel 2012, in occasione delle celebrazioni per il Diamond Jubilee.

Fino a questo momento la Famiglia Reale ha tenuto un basso profilo, evitando di apparire in pubblico per evitare il rischio di contagio e lasciando al Governo il compito di guidare il paese nella crisi. Nel messaggio di domani, spiega la BBC, è lecito aspettarsi un appello all’unità, un riferimento alle gravi crisi affrontate (e superate) in passato dal Regno Unito, e un ringraziamento al personale dell’NHS in prima linea contro il virus.

