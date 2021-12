Il 41% dei britannici ha già ricevuto la terza dose. E da domani niente più paesi in lista rossa

Print This Post

Il 41% degli adulti ha ricevuto la terza dose di vaccino anti-Covid nel Regno Unito. Lo ha annunciato il vicepremier britannico Dominic Raab, sottolineando che il governo sta facendo di tutto per vaccinare quante più persone possibile al fine di arginare la diffusione di Omicron. Solo nella giornata di ieri sono stati somministrati più di 500mila dosi, con persone che si sono presentate nei walk-in rimanendo in fila per ore prima di poter accedere al centro vaccinale.

La crescita della variante sta preoccupando non poco Downing Street dato che i numeri parlano di un andamento simile a quello visto in Sudafrica. Lo ha detto il ministro della Sanità britannico, Sajid Javid, all’apertura del dibattito sull’introduzione del Piano B di restrizioni anti-Covid in Inghilterra. Javid ha ribadito l’elevata gravità rappresentata dalla variante. Il ministro ha comunque rassicurato sul fatto che il Paese è molto più preparato ad affrontare la situazione, grazie alla vasta campagna vaccinale, rispetto all’inverno scorso.

Nel frattempo l’UK torna ad essere più accogliente verso il resto del mondo, soprattutto su quei paesi inseriti fino a poche ora fa sulla red list per i quali era richiesto ad ogni arrivo un autoisolamento preventivo di dieci giornia all’interno di speciali hotel, a carico del viaggiatore. Il governo ha spiegato che tutti gli 11 paesi che Londra aveva inserito nella lista rossa dopo l’emergere della nuova variante Omicron del coronavirus verranno rimossi a partire da domani. Si tratta di una decisione presa dopo aver verificato che la variante si sta trasmettendo localmente e che quindi il bando sui viaggi non è stato efficace come previsto.

Il ministro ai Trasporti Grant Shapps ha comunque affermato che resteranno in vigore le attuali misure sui test e che a gennaio verranno riviste. “Come sempre, teniamo sotto controllo tutte le nostre misure di viaggio e potremmo imporre nuove restrizioni in caso di necessità per proteggere la salute pubblica“, ha aggiunto.