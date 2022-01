Ikea rileva Topshop e svela il progetto del nuovo store in Oxford Circus

Print This Post

In poco più di un anno un gingantesco Ikea aprirà affacciandosi di fronte a uno degli incroci più celebri di tutto il mondo, quello di Oxford Circus. Il brand svedese ha infatti rilevato lo spazio che storicamente è stato di Topshop, un’icona della moda inglese che ha chiuso ormai da mesi subendo la crisi dovuta prima all’agguerrita concorrenza del commercio online, e più recentemente alla carenza di clienti per via dei vari lockdown che si sono alternati nei due anni di pandemia.

L’azienda di mobili ha confermato di essere entrata in possesso di quegli spazi firmando un accordo di acquisto di 378 milioni di sterline e già ha il piano di sviluppo della struttura e di come verrà in attesa di aprire le porte al pubblico verso l’autunno del 2023.

Ikea ha anticipato che l’allestimento dell’area che occupa una superficie di 22mila metri quadrati interesserà circa 5.000 prodotti che verranno espostiti, di cui quasi 2.200 saranno oggetti dell’arredamento e accessori vari che potranno essere portati a casa il giorno stesso. Tutti gli altri, come è ben noto, saranno acquistabili ma solo per essere ricevuti e poi montati.

Sarà presente anche l’ormai celebre ristorante a firma Ikea che serve le polpettine in stile svedese più altri prodotti della cultura culinaria del paese nordico.

Non sarà l’Ikea più grande presente a Londra, dato che nel corso degli ultimi anni ne hanno aperti vari in punti strategici come Westfield a Stratford e North Greenwich, e il primo nell’area urbana a Hammersmith a pochi passi dalla Tube, ma sarà sicuramente il più rappresentativo della catena nella capitale inglese, vista la posizione strategica dove normalmente passeggiano circa 500mila perdone di media al giorno (periodi di pandemia esclusi).