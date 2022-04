Hub per la prima accoglienza e più visti: l’UK accelera sul piano di ingresso dei rifugiati ucraini

Print This Post

Dopo le forti critiche iniziali, il Regno Unito ha dato una considerevole accelerata al processo di analisi delle domande di visto che giungono dai rifugiati ucraini fuggiti dal loro paese per via del conflitto in atto.

Ad oggi i certificati d’ingresso rilasciati dall’Home Office sono più di 30mila, secondo gli ultimi dati aggiornati del ministero dell’Interno secondo cui hanno raggiunto quota 4.700 i permessi d’ingresso concessi ai richiedenti asilo iscrittisi allo schema denominato Homes for Ukraine, un programma ad hoc partito la settimana scorsa che consente a famiglie, associazioni e comunità locali di offrire ospitalità ai profughi anche se quest’ultimo non hanno parenti che vivono in UK.

Sono invece 25.500 i visti accordati nell’ambito di un primo schema messo a disposizione già in precedenza dal governo di Boris Johnson, riservato agli ucraini che invece hanno già familiari residenti qui.

In totale, le domande presentate nell’ambito di entrambi questi programmi di aiuto superano ora le 70mila, ha precisato il ministero sul suo sito web, evocando un’accelerazione dei tempi di esame delle procedure.

Nelle scorse settimane Downing Street era stata oggetto di critiche per la partenza a rilento dell’operazione di accoglienza degli sfollati, a paragone di altri Paesi europei, e per aver mantenuto in vigore l’obbligo dei visti. Visti sulla cui concessione il premier ha promesso comunque nei giorni scorsi un iter semplificato, assicurando d’aver raccomandato “una mano leggera” rispetto alla stretta delle norme standard post Brexit.

Nel frattempo, sono in corso di allestimento centri di accoglienza negli aeroporti, nei porti e nelle stazioni ferroviarie di tutta l’Inghilterra per accogliere i rifugiati ucraini.

Quasi 2 milioni di sterline verranno spesi per 31 hub in 27 specifiche località, tra le quali Luton, Gatwick, Stansted, Birmingham, Manchester e alla stazione ferroviaria di St Pancras International a Londra.

I centri forniranno cibo, vestiti e prodotti sanitari agli arrivi, fungeranno da spazio in cui i rifugiati e i parenti presenti già in Inghilterra potranno incontrarsi.