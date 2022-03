Homes for Ukraine: ecco come funziona lo schema britannico per ospitare i rifugiati

Connect on Linked in

Se il governo britannico sta rilasciando col contagocce i visti per i profughi ucraini, alla giornata di ieri 16 marzo l’Home Office ha dichiarato di aver autorizzato 5.500 ingressi (quando solo in Italia se ne contano oltre 40mila), la popolazione del Regno Unito sta invece rispondendo in massa all’appello di Downing Street di poter ospitare i rifugiati.

Le domande che sono state compilate sul sito dedicato, che è anche andato in crash per un breve periodo nel momento in cui è stato aperto lo schema martedi scorso, sono state più di centomila.

“Grazie alla generosità della popolazione britannica – ha fatto sapere Downing Street – abbiamo ricevuto finora oltre 100.000 manifestazioni di interesse da individui e organizzazioni nel nostro programma Homes for Ukraine“.

Lo schema di accoglienza, secondo le linee guida dettate dalla ministra dell’Interno, Priti Patel, e Michael Gove, ministro per il Levelling Up, il rilancio delle aree più depresse, prevede che coloro che si rendano disponibili, debbano rispettare delle caratteristiche ben precise affinché possano offrire tutto il supporto possibile, non solo in termini di una stanza dove accoglierli i rifugiati, ma anche emotivo dato che si tratta di persone che fuggono da un scenario di guerra. Per tale motivo, spiegano le autorità, che ogni richiesta verrà valutata attentamente e, in caso di prima approvazione, la famiglia riceverà una visita per confermare che si trova nelle condizioni per ospitare un profugo, o più di uno.

In base al programma, i rifugiati sono autorizzati a vivere e lavorare nel Regno Unito per un massimo di tre anni e hanno accesso completo e illimitato a benefici, assistenza sanitaria, occupazione e altri tipi di sostegno. Le famiglie interessate, invece, devono fornire accoglienza almeno per un minimo di sei mesi, in cambio riceveranno un contributo di £350 su base mensile per coprire le spese vive.

Al cibo e ad altre spese essenziali pensaranno invece i borough, ovviamente sarà scelta delle singole famiglie se fornire extra sostegno ai profughi. Ma ai borough spetterà il compito di supportare la vita dei rifugiati in termini di pasti quotidiani o rette scolastiche per i più piccoli, perché per questo tipo di attività riceveranno dal governo centrale un minimo di 10mila sterline. Valore che crescerà in base al numero di rifugiati accolti nell’area di competenza e al periodo che decideranno di rimanere lì.

La domanda per Homes for Ukraine può essere fatta sia dai privati, ma anche da associazioni e organismi riconosciuti che operano nel settore del supporto e assistenza sociale. Qui il sito internet ufficiale dove ottenere maggiori informazioni.

