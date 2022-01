Heathrow, 600mila passeggeri in meno solo a dicembre

Connect on Linked in

Almeno 600mila passeggeri durante il mese di dicembre hanno cancellato i propri voli pianificati da Heathrow, lo scalo più importante del Regno Unito e uno dei maggiori a livello mondiale.

Un significativo calo legato alla pandemia da Covid che ha fatto scattare restrizioni più severe, rispetto ai mesi precedenti, con la conseguenza che in tantissimi hanno preferito disdire o rimandare i viaggi programmati. Per i vertici dell’aeroporto, l’azione rapidamente imposta durante il mese scorso per affrontare Omicron in vista delle festività natalizie ha suscitato incertezza tra i viaggiatori che hanno dovuto affrontare spese aggiuntive per i costosi tamponi molecolari.

Per un ritorno alla normalità “potrebbero volerci anni“, avverte John Holland-Kaye, l’amministratore delegato di uno degli aeroporti più trafficati d’Europa, interpellato dalla BBC.

Ampliando il raggio d’azione, solo 19,4 milioni di passeggeri sono transitati da Heathrow nei dodici mesi del 2021, il 12,3% in meno rispetto al 2020, l’anno in cui è iniziata la pandemia e anno in cui le restrizioni erano ancora più severe rispetto alle ultime messe in campo da Downing Street. Si tratta di meno di un quarto dei passeggeri rispetto alla normale operatività, ultima volta registrata nel 2019.

“Il settore dell’aviazione si riprenderà completamente solo quando tutte queste restrizioni saranno revocate e non ci sarà alcun rischio che vengano reimposte con breve preavviso, una situazione per la quale è probabile che ci vogliano anni“, ha sottolineato Holland-Kaye.