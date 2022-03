Guerra in Ucraina: in UK pronta la macchina dell’accoglienza mentre si boicotta la vodka

Connect on Linked in

Cresce la tensione anche nel Regno Unito per l’attacco notturno che c’è stato alla centrale nucleare di Zaporizhzhia da parte dell’esercito russo alle prese con l’invasione dell’Ucraina.

“Ho parlato con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky sulla gravità della situazione nella centrale nucleare di Zaporizhzhia, attaccata dalle truppe russe nel sud dell’Ucraina“, ha scritto su Twitter il primo ministro britannico Boris Johnson specificando che la Russia deve fermare immediatamente qualsiasi attacco contro siti nucleari e permettere l’accesso dei servizi di emergenza.

Nel frattempo il ministro degli esteri a Downing Street, Liz Truss, ha chiesto la convocazione d’urgenza del Consiglio di sicurezza dell’Onu. “Serve un maggiore sostegno, anche militare, all’Ucraina“, ha detto durante una riunione a Bruxelles per incontrare i colleghi dei Paesi alleati membri della Nato.

Per la responsabile del Foreign Office, a fronte di una continua escalation militare da parte delle forze armate di Mosca, si deve “stringere la morsa attorno alla macchina da guerra di Putin“. Per Truss questo deve avvenire in più modi e passa da sanzioni sempre più forti sull’economia di Mosca oltre all’invio di armamenti agli ucraini.

Intanto il ministro dell’Interno, Priti Patel, è in visita in Polonia per lanciare il nuovo programma britannico di accoglienza per i rifugiati che scappano dal conflitto. In base al piano, annunciato all’inizio di questa settimana, i cittadini britannici e chiunque si stabilisca nel Regno Unito potranno presentare domanda per portare i propri genitori, nonni e fratelli nel Paese.

Proseguono anche le sanzioni imposte dal governo inglesi a quello russo. A una nave cisterna russa con un carico di gas è stato negato l’ingresso in un porto del Kent. Ne dà notizia il Guardian secondo cui i portuali si sono rifiutati di scaricare l’imbarcazione, che ha dovuto cambiare rotta. Secondo il quotidiano, la Boris Vilkitskiy era in viaggio verso il porto di Isle of Grain nella contea inglese con un carico di gas naturale liquefatto per il colosso britannico Centrica. Nei giorni scorsi il ministro dei Trasporti del governo di Boris Johnson, Grant Shapps, aveva annunciato la chiusura dei porti britannici alle navi russe dopo l’invasione dell’Ucraina.

Alcuni supermercati britannici hanno invece ritirato dai loro scaffali la vodka russa. La catena Co-op ha adottato questa misura in pratica bandendone la vendita, mentre Morrisons ha messo fine agli ordini e si limiterà a esaurire le scorte esistenti. Uno dei marchi di vodka più presi di mira è Russian Standard, creato a San Pietroburgo nel 1998. Marks and Spencer da parte sua ha annunciato di aver sospeso le spedizioni dei suoi articoli in Russia attraverso il suo franchising turco, dicendo che sta facendo “tutto il possibile per sostenere il popolo ucraino e in risposta alla crescente crisi dei rifugiati“.

Mosca nel frattempo ha limitato l’accesso al servizio russo della BBC. Lo riporta la Ria Novosti, bloccando anche altri due siti di indormazione Meduza e Radio Liberty.

“L’accesso a un’informazione accurata e indipendente è un diritto umano fondamentale che non può essere negato ai russi, milioni dei quali si affidano a BBC News ogni settimana“, ha detto un portavoce da Londra: “Continueremo nei nostri sforzi per rendere il nostro canale news accessibile in Russia e nel resto del mondo”. Ieri l’emittente aveva indicato d’aver registrato nell’ultima settimana un record di contatti al suo sito web dalla Russia pari a 10,7 milioni di visitatori settimanali, quasi triplicati rispetto ai sette giorni precedenti.