Guerra in Ucraina: gli inglesi potranno mettere a disposizione le proprie case per accogliere i rifugiati

Connect on Linked in

Dopo le polemiche scaturite negli ultimi giorni sul piano di accoglienza dei rifugiati ucraini da parte del governo britannico, Downing Street fa un passo indietro e promette un alleggerimento del procedimento burocratico per emettere più visti in tempi brevi ai profughi che ne fanno richiesta.

Ma va anche oltre, offrendo supporto a tutte le famiglie britanniche che intendono ospitare chi sta fuggendo dalla guerra in atto in Ucraina.

L’annuncio è stato fatto poche ore fa dal premier Boris Johnson che ha ribadito la forte generosità che sta offrendo al popolo in fuga, nonostante i numeri non trovino conferma delle sue dichiarazioni, dato che l’Home Office parla di 1305 visti rilasciati alla giornata di ieri, giovedi, su decine di migliaia di richieste ricevute, e comunque nulla in confronto a paesi come la Polonia che ne ha accolti oltre un milione, la Germania e l’Italia con oltre trentamila.

Già ieri la ministra dell’Interno, Priti Patel, aveva promesso un iter burocratico più rapido per chi tenta di arrivare in UK. La nuova iniziativa fa parte di un programma rivolto ai rifugiati senza legami di parentela nel Regno Unito, come prevede invece il primo piano lanciato dal governo: i nomi dei profughi, in questo caso, vengono indicati da organizzazioni umanitarie, imprese e comunità.

Per questo procedimento è prevista la creazione di un numero verde e di un sito dedicato per coordinare l’offerta di un alloggio, senza più doversi presentare fisicamente in un ufficio. I dettagli verranno illustrati lunedì da Michael Gove, ministro per il Levelling Up, il rilancio delle aree più depresse ma, stando all’annuncio di Patel, già da martedì il Regno Unito dovrebbe essere operativo su tutti i fronti per velocizzare l’accoglienza dei profughi passando ad autorizzare più di ventimila persone nell’arco di pochi giorni.

Sempre secondo le prime anticipazioni, i rifugiati saranno autorizzati a rimanere per un periodo iniziale di 12 mesi durante i quali avranno diritto a lavorare, ma sono ancora in discussione i dettagli su quali benefici e servizi pubblici a cui potrebbero accedere.

Mentre coloro che faranno richiesta di accogliere una di queste persone, riceveranno una visita di controllo da parte di funzionari che verificheranno che l’alloggio offerto sia sicuro e protetto, oltre ad acconsentire di rendere disponibile lo stesso per un periodo minimo compreso tra tre e sei mesi.

Ma, come anticipato, lunedi verranno ufficializzati tutti i dettagli di questa nuova iniziativa che dovrebbe permettere al Regno Unito di essere in linea con l’aiuto attualmente offerto da tutti gli altri paesi europei, in proporzione sempre alle proprie capacità in termini di accoglienza.