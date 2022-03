Guerra in Ucraina: domani a Londra la riunione dei paesi del Visegrad

Connect on Linked in

Londra si conferma luogo strategico per portare avanti attività essenziali che potrebbero assicurare un abbassamento del livello di tensione tra Ucraina e Russia.

Proprio domani la capitale inglese ospiterà i ministri dei paesi del patto di Visegrad, Ungheria, Polonia, Repubblica Ceca e Slovacchia, i quali facevano parte dell’Est Europa sotto l’influenza sovietica prima della caduta del muro di Berlino. Ad annunciarlo il premier ungherese Viktor Orban.

Si tratta di una riunione fondamentale attraverso la quale i quattro rappresentanti governativi interessati che giungeranno a Londra, scelto come luogo neutro, insieme al supporto di altri partner occidentali compreso il Regno Unito, si confronteranno su quali atteggiamenti adottare per cercare di avere un ruolo nei negoziati in atto affinché si arrivi a un compromesso che porti allo stop del conflitto, come peraltro richiesto a gran voce dalla comunità internazionale.

Ungheria, Polonia, Repubblica Ceca e Slovacchia, infatti, non sono solo legati da un accordo che va avanti da oltre 30 anni (venne siglato il 15 febbraio del 1991 nel castello di Visegrád in Ungheria) e che riguarda una reciproca collaborazione in materia di strategie militari, scambi culturali e accordi economici ed energetici, ma sono anche i paesi direttamente interessati all’esodo dei profughi essendo territori confinanti con l’Ucraina, in particolare la Polonia, ma anche a rischio di un eventuale sviluppo in negativo del conflitto se le intenzioni di Putin fossero quelle di ampliare il raggio d’azione una volta avuto la meglio proprio sull’Ucraina.

Sul piano dell’accoglienza, nel frattempo sono giunti in UK i primi rifugiati fuggiti dal conflitto: appena 50, circa l’1% delle 5.535 persone che hanno presentato domanda per ottenere un visto da quando il programma di accoglienza è stato lanciato venerdì scorso.

In base al piano di Londra, i cittadini britannici o residenti nel Regno Unito potranno far arrivare nel Paese i propri familiari ucraini, inclusi genitori, nonni e fratelli, che avranno la possibilità di rimanere per almeno tre anni. Una scelta che ha destato non poche polemiche dato che i vicini di casa dell’Irlanda hanno invece già accolto 1.800 rifugiati, anticipando che si preparano ad un arrivo di oltre 100mila profughi nel corso dei prossimi mesi.