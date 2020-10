Greater Manchester prima regione ad essere messa nel tier 3 senza il consenso dell’amministrazione locale: l’ennesimo approccio Londra-centrico del governo Johnson infiamma il Nord

Connect on Linked in

‘Abbiamo sempre messo le persone prima della politica, ma giù a Westminster mettono la politica davanti alle persone.’

Queste le parole di Andy Burnham, sindaco di Greater Manchester durante un’intervista con iTV circa la decisione del governo di alzare il livello di allerta Covid-19 nella regione da ‘alto’ a ‘molto alto’ e di concedere solo parte del pacchetto di aiuti economici richiesto dal politico laburista per salvare le imprese e garantire supporto ai lavoratori.

L’acceso tira e molla tra Burnham ed il governo nazionale si è concluso martedì con la tragica sconfitta del paladino del Nord.

Burnham spiega che il primo affronto era arrivato già qualche settimana prima quando un articolo del Times aveva annunciato la possibile chiusura dei pub nell’Inghilterra del Nord a partire da lunedì 12 ottobre, cosa che non era stata discussa con nessun sindaco locale prima di allora.

A questa prima avvisaglia è seguita una serie di ‘attacchi’ contro il Settentrione che si è visto ‘bombardato’ – nelle parole del sindaco – da ulteriori misure restrittive in cambio di nessun aiuto economico. Mercoledì 14, Liverpool è stata la prima città ad entrare nel livello 3 (il più alto) della scala ideata da Westminster per misurare l’allerta Coronavirus. Sabato 17, è stato il turno del Lancashire, seguito dal Sud Yorkshire e Greater Manchester.

Ma Burnham rifiuta l’imposizione e parla in nome di tutti chiedendo maggior supporto economico ed un approccio che guardi alla salute da un punto di vista più ‘ampio,’ non solo per contenere il contagio, ma anche per proteggere la sicurezza economica e quindi la sopravvivenza della classe lavoratrice. Il sindaco aveva infatti preparato con i suoi consiglieri un piano di aiuti che prevedeva 90 milioni di sterline (15 milioni al mese) destinati a garantire l’80% dello stipendio a tutti i lavoratori autonomi e a coloro i quali avrebbero rischiato la perdita del posto od il taglio delle ore a causa delle nuove misure restrittive. Sarebbe stato disposto a contribuire in parte con il budget regionale, ma non a scendere sotto i 65 milioni da parte del governo.

Westminster ne aveva però accettati solo 50 di milioni, che secondo Burnham non avrebbero permesso a Greater Manchester di supportare i lavoratori a basso reddito e coloro il cui sostentamento sarebbe dipeso da quegli aiuti. Dopo 10 giorni di intensi dibattiti in quella che Burnham definisce ‘tutto tranne che una negoziazione,’ il numero 10 avrebbe prima minacciato di concederne solo 22, quindi rilanciato 60 milioni ed un ultimatum.

Venerdì sono quindi entrate in vigore le nuove misure previste dal livello 3. Pub e bar che non servono ‘pasti sostanziosi’ hanno dovuto chiudere ed è entrato in vigore il divieto di incontrarsi con membri di altri nuclei domestici in tutti i luoghi al chiuso e nella maggior parte dei luoghi all’aperto.

Ma Burnham non si ferma. Secondo il leader del Labour Keir Starmer, il governo avrebbe infatti ‘varcato il Rubicone’ con l’ennesimo approccio arbitrario e Londra-centrico.

Giovedì 22, il cancelliere dello Scacchiere Rishi Sunak ha tentato di calmare le acque, rassicurando Nord e Sud che saranno introdotte delle variazioni al Jobs Support Scheme tra cui sovvenzioni alle industrie che si trovano nelle zone attualmente governate da un livello di allerta 2 o 3.

Ma le misure vengono introdotte non appena Londra entra nel tier 2, quando Manchester ha vissuto misure equivalenti a quelle di quel livello di allerta 3 per ormai parecchi mesi. ‘Non posso credere che questo non sia stato messo sul tavolo delle trattative martedì quando si parlava di Manchester’ ha twittato il sindaco Burnham giovedì.

‘I bar a Bolton sono stati chiusi per più di 3 settimane durante l’estate, ma la regione non ha visto aiuti supplementari,’ commenta l’amministrazione locale. Da Oldham, il consigliere Sean Fielding ricorda: ‘I nostri business hanno vissuto l’equivalente delle misure previste dal tier 2 per mesi e non hanno ricevuto nulla.’ Il Lancashire Post parla di ‘ricatto e bullismo’ da parte del governo nei confronti del consiglio regionale. Il Nord, secondo Burnham, è stato fatto ‘agnello sacrificale’ per delle misure che, a detta degli esperti, uccideranno interi business senza contribuire in maniera significativa all’abbassamento del tasso R0 di contagi da Coronavirus.

Se Londra fosse stata nella posizione in cui Manchester si trova oggi, secondo Burnham, ci troveremmo in un lockdown nazionale. Ma siccome si tratta del Nord, allora vengono propinate misure arbitrarie, ‘formule’ ideate da qualcuno che vive a centinaia di miglia di distanza e non conosce le realtà locali.

Con i ‘ribelli del Nord’ si schiera non solo il Labour ma anche i parlamentari conservatori delle regioni settentrionali, che si dicono stufi dell’approccio del governo Johnson, troppo focalizzato su Londra ed incapace di ascoltare le esigenze del suo stesso partito altrove. ‘Avrebbe dovuto essere un governo devolto alla decentralizzazione dei poteri, ma questo non si vede,’ commenta Burnham.