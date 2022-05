God save the Queen: da oggi il via ai festeggiamenti per i 70 anni di Regno di Elisabetta II

Connect on Linked in

E’ entrata nel vivo la settimana dedicata ai festeggiamenti del Platinum Jubilee, il primo nella storia della monarchia britannica, dato che prima dell’attuale regina Elisabetta II mai nessuno era riuscito a superare i 70 anni di regno.

Quattro i giorni di festa nazionale, dal giovedi a domenica, da 2 al 5 giugno, anche se in realtà già da oggi, lunedi, prendono il via le eventi organizzati per rendere omaggio alla regina. Intanto Londra si è colorata con sfarzosi addobbi floreali che riproducono i simboli del Regno. Maestose composizioni di fiori alte più di quattro metri omaggiano la corona, la guardia nazionale, i colori della bandiera britannica e il volto della monarca.

Questi, invece, tutti gli appuntamenti da non perdere, per chi volesse seguirli in presenza, partendo anche dal fatto che le televisioni di tutto il mondo hanno già programmato speciali di ogni genere in vista di puntare le proprie telecamere sulla capitale inglese per seguire in diretta le sfilate previste.

Martedì 31 maggio

Sarà possibile visitare Superbloom, una celebrazione del giubileto di platino in forma di fiori e piante. L’allestimento floreale si trova attorno la Torre di Londra.

Mercoledi 1 giugno

Sarà il momento di scoprire il design dell’emblema vincitore del Platinum Jubilee al Victorian and Albert Museum di Londra.

Giovedi 2 giugno

Con il Trooping the Colour in programma nell’area attorno Buckingham Palace, sarà previsto l’arrivo di circa 1.400 soldati, 200 cavalli e 400 musicisti, oltre a un grande sorvolo della RAF, la pattuglia aerea dell’aeronautica britannica. In tutto il Regno Unito ci saranno oltre 1500 illuminazioni a tema, così come nei territori d’oltremare e nelle nazioni del Commonwealth.

Venerdi 3 giugno

L’omaggio alla Regina, riguarderà in questo giorno, la celebrazione di una funzione privata di ringraziamento, nella cattedrale di St. Paul.

Sabato 4 giugno

Con il Platinum Party di fronte Buckingham Palace scenderanno in strada più di 5.000 artisti di strada, teatro, musica e artisti circensi per celebrare i 70 anni di regno della Regina. Un concerto sarà mostrato su grandi schermi in tutto il Paese, con la partecipazione di alcuni dei migliori musicisti e artisti del mondo, tra cui George Ezra. L’evento musicale sarà trasmesso in diretta da un magico palco allestito di fronte al palazzo; tantissimi gli ospiti in scaletta a partire dai grandi nomi della musica britannica come i Queen, Elton John e le novità di Mabel, George Ezra e Sam Ryder.

Domenica 5 giugno

I sudditi saranno invitati a partecipare al Big Jubilee Lunch, con eventi che si svolgeranno in tutto l’UK, in luoghi che vanno dai giardini dei villaggi a festival appositamente organizzati. Windsor sta progettando il tavolo da picnic più grande del mondo, che dovrebbe essere lungo 500 metri e ospitare circa 1.600 persone. In più, Sandringham House e il Castello di Balmoral, saranno aperti ai visitatori e i pub non chiuderanno i battenti prima dell’1 di notte intonando “God save the Queen“.

Questo il sito internet ufficiale dove seguire tutta la programmazione degli eventi a Londra e nel resto del Regno Unito.