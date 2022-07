Ghali e Bluebeaters: si arricchisce la stagione musicale tutta italiana a Londra

Connect on Linked in

Si arricchisce di nuovi nomi la stagione musicale tutta italiana che andrà in scena a Londra con l’arrivo del prossimo autunno. Ai già confermati Diodato, Ligabue e Negramaro (qui quando e dove si esibiranno) si uniranno il rapper Ghali e la Bluebeaters Band.

Ghali, sul palco dell’Electric Brixton martedi 4 ottobre, è sicuramente tra i nomi più conosciuti dalle nuove generazioni, di origini tunisine è nato e cresciuto a Milano dove si è affermato nel giro di poco sulla scena locale hip hop per poi spopolare a livello nazionale con brani quali Ninna Nanna, singolo d’esordio, passando a Pizza Kebab, Habibi e Happy Days. Col passar del tempo è diventato anche testimonial in numerose campagne televisive per alcuni brand, rafforzando ancora di più la sua notorietà in Italia.

I Bluebeaters, in programma lunedi 12 settembre sul palco del leggendario 100 Club, tornano ad esibirsi a Londra dopo il successo registrato alcuni anni fa in occasione sempre di una loro performance dal vivo. Attivi dal 1994 con quattro album in studio e diversi dischi d’oro, i Bluebeaters sono tra i migliori rappresentanrti della scena ska, rock steady, rhythm blues e soul.

Il costo del biglietto per Ghali è di £29,75 ed è possibile acquistarlo in prevendita a questo indirizzo, mentre per i Bluebeaters il costo del biglietto in prevendita è di £16.50, altrimenti alla porta sarà di £22. Qui dove acquistarli.