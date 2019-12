“Fa male pensare a Londra fuori dall’Europa. Ma l’UK deve sempre versare 40 miliardi di euro”

Connect on Linked in

“Pensare a Parigi, Roma, Berlino lontani da Londra è naturalmente una ferita per l’Unione europea. L’unica cosa che chiedevamo dalle recenti elezioni, che se i britannici avessero confermato le loro intenzioni, che almeno l’uscita fosse un processo ordinato. E per fortuna questo sta avvenendo”.

Il neo presidente del Parlamento europeo David Sassoli non nasconde una certa amarezza nel commentare il risultato delle recenti elezioni avvenute nel Regno Unito ma, soprattutto, il risultato schiacciante ottenuto dai conservatori di Boris Johnson che hanno conquistato la maggioranza dei seggi a Westminster al grido di “Get Brexit done”. LondraItalia lo ha intervistato durante un evento al quale ha presenziato (video in basso) per uno scambio di pensieri sulla attuale situazione al nord della Manica.

“Non posso che prenderne atto e confermare che l’abbandono del Regno Unito rappresenta una ferita per il resto dell’Europa – ci ha detto -. Ora, però, abbiamo un percorso da affrontare insieme per arrivare al 31 gennaio quando l’UK lascerà effettivamente l’UE. Invito, nuovamente, Johnson e gli amici di Londra a guardare comunque sempre verso l’Europa. Non vorrei che improvvisamente si ritrovassero soli nel bel mezzo dell’Atlantico“.

Il risultato ottenuto dal premier conferma anche un altro aspetto: ora è più forte di prima nel portare avanti la bozza di accordo già stipulato tra Londra e Bruxelles, in attesa della tanto attesa ratifica da parte dei parlamentari britannici che dovrebbe avvenire nel giro di poche settimane.

Quel “più forte di prima” sta a significare che Boris Johnson ha i numeri per contrastare anche una eventuale bocciatura che potrebbe giungere dai più estremisti del suo partito e dalle vecchie alleanze ereditate dalla precedente coalizione risultata necessaria a Theresa May per governare.

Il riferimento è ai parlamentari del DUP, Democratic Unionist Party, che vogliono un Nord Irlanda totalmente staccato dal resto dell’Europa, e non in una sorta di versione ibrida come prevede il nuovo accordo tra Regno Unito e Unione Europea, e soprattutto i parlamentari dell’ERG, l’European Research Group, composto dai conservatori più euroscettici che hanno sempre spinto per una hard Brexit senza se e senza ma.







“L’accordo per il recesso è stato già stabilito. Ora spetta al parlamento britannico ratificarlo e poi a quello europeo dire l’ultima parola – ha aggiunto il presidente del Parlamento europeo -. Tutto deve avvenire entro il 31 gennaio. Poi inizieranno i negoziati: come verranno gestiti i futuri rapporti commerciali e il movimento delle persone tra paesi membri. E non nascondo che sarà un processo molto complicato da portare avanti. L’Unione europea difenderà sempre i propri cittadini, le imprese, i diritti di famiglie e giovani, sperando che il negoziato si concluda positivamente per tutti. Però non si pensi di mettere in crisi l’Unione europea. Nel corso degli anni, dal giorno del referendum del 2016 ad oggi, l’UE ha sempre parlato attraverso una unica voce“.

Il Regno Unito, dalla sua, ha comunque avviato un processo per autorizzare i cittadini europei a continuare a vivere e lavorare nel paese. L’UE ha detto che vigilerà molto attentamente che tutto vada avanti nel miglior modo possibile. Ma non saranno queste le uniche richieste che giungeranno da Bruxelles.

“Prima di tutto ci sarà da rispettare l’accordo di recesso. E’ evidente che l’attenzione e il rispetto dello stesso accordo sarà garanzia per i negoziati futuri. Inoltre, non dimentichiamoci che il Regno Unito dovrà comunque pagare all’Unione europea 40 miliardi per gli impegni già assunti in precedenza“.

