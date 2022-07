Europei femminili: domani il fischio d’inizio. Il 10 luglio gioca l’Italia

Connect on Linked in

Iniziano domani gli Europei femminili di calcio con l’Italia tra le 16 protagoniste che si sfideranno su vari campi inglesi in attesa della finalissima fissata per domenica 31 luglio al Wembley Stadium.

Nelle 12 edizioni celebrate fino ad oggi, c’è stato un dominio assoluto della Germania, che ha vinto ben 8 edizioni, distanziata di gran lunga dalla Norvegia che ne ha vinte 2. A completare l’albo d’oro la Svezia e l’Olanda con un trofeo a testa.

L’Italia per il momento è a secco, pur essendo una della nazionali con il maggior numero di partecipazioni 11 su 12, a pari merito con Norvegia e Svezia. Il piazzamento migliore ottenuto è il secondo posto, nel 1993 e nel 1997.

La formula scelta è quella più classica: quattro gironi da quattro squadre e qualificazione ai quarti per le prime due di ciascun raggruppamento; seguirà la fase ad eliminazione diretta con tabellone tennistico prefissato. Fase a gironi tra il 6 e il 18 luglio, eliminazione diretta tra il 20 e il 31.

L’Italia è stata inserita nel gruppo D insieme a Francia, Belgio e Islanda: il debutto avverrà proprio contro la Francia il 10 luglio alle ore 20 (orario locale) a Rotherham, poi il 14 alle 18 sfida contro l’Islanda al Manchester City Academy Stadium, dove si giocherà anche l’ultima gara del girone il 18 contro il Belgio alle 21. In caso di passaggio del turno l’Italia incrocerà le qualificate del Gruppo C, ovvero con ogni probabilità Svezia, terza al Mondiale 2019 e argento ai Giochi di Tokyo 2020, e Olanda, campione d’Europa in carica grazie al successo in casa nel 2017 e finalista ai Mondiali 2019, sconfitta solo dagli Stati Uniti.

Questi i 4 gruppi: A: Inghilterra (nazione ospitante), Austria, Norvegia, Irlanda del Nord; B: Germania, Danimarca, Spagna, Finlandia; C: Olanda (detentori del titolo), Svezia, Portogallo che sostituisce la Russia, Svizzera; D: Francia, Italia, Belgio, Islanda

Queste le 23 atlete convocate dal ct Milena Bertolini: Portieri: Francesca Durante (Inter); Laura Giuliani (Milan); Katja Schroffenegger (Fiorentina); Difensori: Elisa Bartoli, Lucia Di Guglielmo, Elena Linari (Roma); Valentina Bergamaschi (Milan); Lisa Boattin, Sara Gama, Martina Lenzini (Juventus); Maria Luisa Filangeri (Sassuolo); Centrocampiste: Arianna Caruso, Valentina Cernoia, Martina Rosucci (Juventus); Aurora Galli (Everton); Manuela Giugliano (Roma); Flaminia Simonetti (Inter); Attaccanti: Barbara Bonansea, Agnese Bonfantini, Cristiana Girelli (Juventus); Valentina Giacinti, Daniela Sabatino (Fiorentina); Martina Piemonte (Milan).

I diritti televisivi degli Europei femminili di calcio 2022 sono stati acquisiti da Sky Sport, che trasmetterà in diretta sui propri canali tutte le 31 partite in programma, mentre la diretta streaming sarà disponibile su Sky Go e Now. Le partite dell’Italia saranno anche visibili in diretta su Rai 1 e in live streaming su Rai Play.

Mentre sul territorio inglese le partite verranno trasmesse in diretta dalla BBC, alternandosi tra BBC One e BBC Two. In alternativa, le sfide saranno trasmesse in streaming dal vivo tramite BBC iPlayer e l’app BBC iPlayer, nonché sul sito web di BBC Sport. La partita di apertura tra Inghilterra e Austria di domani sera dalle ore 20 dallo stadio Old Trafford sarà trasmessa in televisione su BBC One a partire dalle ore.

Informazioni sull’intero calendario e per acquisto di biglietti questo il sito ufficiale.