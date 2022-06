EU transition scholarship: le offerte delle università inglesi per far pagare meno gli studenti europei.

Connect on Linked in

Frequentare l’università nel Regno Unito pagando gli stessi costi degli studenti inglesi nonostante i drastici aumenti imposti dalla Brexit è ancora possibile, grazie a una serie di borse di studio offerte da numerosi atenei.

Fino a quando il paese è stato membro della UE, gli studenti europei per legge erano considerati alla pari dei britannici, definiti home students. Pagavano le stesse tasse universitarie (pari a £9.250/anno) e avevano diritto al prestito da parte del governo, il cosiddetto Student Loan che copre per intero le spese di frequenza e parte delle spese di mantenimento. Con l’uscita del Regno Unito dalla UE, la condizione di uguaglianza è venuta meno e le Università hanno iniziato ad applicare le fees riservate agli studenti internazionali, doppie o triple di quelle per gli inglesi, arrivando a costi anche di 30mila sterline l’anno per la sola frequenza.

Fortunatamente, alcuni atenei hanno deciso di continuare a considerare gli europei alla pari degli studenti inglesi ancora per il prossimo anno accademico. L’escamotage va sotto il nome di “EU transition scholarship”, sostanzialmente una serie di borse di studio riservate esclusivamente a studenti europei per un importo che copre l’intera differenza tra le fees per gli studenti internazionali e quelle per gli studenti inglesi, per tutti gli anni del corso.

Ad adottare questa soluzione sono state decine di università di buon livello tra le quali l’Università di Coventry, Reading, Dundee e la Westminster University di Londra.

Queste borse di studio non sono pubblicate sui loro siti ma sono rese disponibili attraverso intermediari, agenzie specializzate nell’assistere gli studenti internazionali che vogliono studiare in UK. Tra queste, l’agenzia più qualificata è SI-UK, che da decenni svolge assistenza (gratuita) agli studenti internazionali attraverso un team multilingua dedicato, e organizzando la University Fair che si terrà domenica 3 luglio al Royal Lancaster Hotel (Lancaster Terrace, W2 2TY) situato a pochi metri da Hyde Park e dalla stazione Tube di Lancaster Gate.

Partecipare alla fiera (ingresso gratuito per gli studenti europei) è il modo migliore per entrare rapidamente in contatto con gli Admissions Team delle università inglesi e ricevere tutte le informazioni necessarie, inclusa la disponibilità di borse di studio. In molti casi, è possibile ricevere direttamente l’offerta per frequentare il corso già a partire da Settembre.

Sono oltre 70 gli atenei presenti con i loro stand alla fiera del 3 Luglio. Tra queste ci sono università prestigiose come UCL, King’s College, London Business School, SOAS e Goldsmiths tra le londinesi; Bath, Manchester, York, Warwick, tra quelle nel resto del paese. Insieme a loro decine di altri atenei, per un’offerta che copre tutte le specializzazioni e i livelli possibili.

Nel programma della giornata anche una serie di seminari utilissimi per chi intende applicare a università in UK: su tutti quello che spiega come scrivere il Personal Statement, la lettera di motivazione richiesta dagli atenei britannici a tutti coloro che intendo frequentarla.

Per informazioni sulla fiera si può cliccare qui mentre per iscriversi questo il link ufficiale.

Questi invece i dettagli per partecipazione in presenza alla SI-UK University Fair domenica 3 luglio dalle ore 12 alle 17 presso il Royal Lancaster London al Lancaster Terrace (London W2 2TY). La fermata della Tube di riferimento è la Lancaster Gate.