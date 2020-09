Estate lunga in tutto l’UK. E Londra tocca i 30 gradi

Chi immaginava che l’estate fosse già finita nel Regno Unito si sbagliava di grosso. Il paese sta registrando temperature più alte della media stagionale con punte fino a 30 gradi.

Sarà proprio la capitale a goderne di più, dato che la città sia oggi che domani vivrà sotto a un cielo limpido caratterizzato da un caldo sole. Per altro sarà una delle capitali europee che segnerà la più alta temperatura in questo inizio di settimana, insieme a Roma dove sono previsti sempre 30 gradi.

#Temperatures are set to rise over the next few day, with the peak of the heat expected on Tuesday 🌡️☀️ pic.twitter.com/TpzVqVqCVQ

— Met Office (@metoffice) September 12, 2020