Emergenza coronavirus: a Londra ospedale con 4mila letti dentro il centro congressi

Connect on Linked in

Londra si prepara a raggiungere il picco dei contagiati di coronavirus predisponendo il polo fieristico Excel a “ospedale da campo”.

Saranno 4mila i posti letto che potranno essere organizzati all’interno della struttura a pochi passi dal London City Airport che ha ospitato nel corso degli ultimi anni eventi di caratura globale come il World Travel Market o il ComicCon richiamando centinaia di migliaia di persone.

Il progetto studiato dal Governo e dall’NHS prevede inizialmente l’allestimento di 500 posti letto equipaggiati con i respiratori e i collegamenti all’ossigeno essenziali per i contagiati che soffrono di disfunzioni respiratorie.

Poi, man mano che si amplierà l’esigenza in base all’evoluzione del contagio, verranno allestite le altre aree del polo fieristico e per meglio supportare l’intero sistema sanitario nazionale è stato richiamato in servizio personale medico e assistente di recente pensionamento: si calcola che sono 11.788 di cui 2.660 medici e 6.147 infermieri. Sono stati messi in preavviso anche i 18.700 studenti di infermieristica delle università britannche e i 5.500 studenti di medicina dell’ultimo anno oltre a 250.000 volontari per consegnare cibo e medicine.

C’è già anche il support dell’Esercito che è stato preallertato dal Ministero della difesa per fornire aiuto sia all’NHS che alle forze dell’ordine per il controllo del territorio affinché tutti rispettino l’obbligo di rimanere in casa e uscire solo in casi di estrema necessità.

Ad oggi Londra non si può dire totalmente vuota per via del fatto che ancora molte aziende e società non hanno applicato lo smart working e, in alcuni casi, non è neppure possibile applicarlo come nel campo delle costruzioni. Decine ancora i cantieri di aziende private operativi in tutta la capitale.

Sono infatti ancora molti i lavoratori, ma anche lo stesso personale dell’NHS, che la mattina prendono regolarmente la Tube per spostarsi da un capo all’altro della capitale. Nonostante i numerosi cartelli all’ingresso delle stazioni, che invitano a non abbassare la soglia dei 2 metri di distanza tra le persone, all’interno dei vagoni è praticamente impossibile rispettarla.

Secondo i dati aggiornati a questa mattina dal Public Health England insieme al Department for Health and Social Care del Governo ad oggi sono 8.077 i casi di contagio confermati in tutto il Regno Unito, 135 i ricoveri e 422 le morti accertate a causa del covid-19. A Londra i contagi sono 2.872, più di un quarto del totale.

Emergenza Coronavirus, Brexit, attualità, cronaca, lavoro eventi. Il meglio delle notizie di Londra Italia in una email settimanale da non perdere. Iscriviti ora, è gratis.