Elizabeth Line, finalmente ci siamo

Dal 2018 al 2022: ben quattro anni di ritardo sull’apertura ufficiale della Elizabeth Line, la nuovissima e futuristica linea della Tube di Londra, che sarebbe dovuta entrare in azione a pieno regime nel 2018, ma al termine del corrente anno solo alcuni tratti sono effettivamente operativi.

L’attesa sembra però essere giunta al capolinea, dato che proprio in queste settimane sono iniziati i primi viaggi tecnici per testare l’intera linea, la più lunga della rete metropolitana londinese capace di partire da Reading, nel nord ovest, giungere fino a Shenfield, nel nord est, allungandosi fino al Terminal 4 dell’aeroporto di Heathrow, nel sud ovest, o fino a Abbey Wood, nel sud ovest. Passando ovviamente nel cuore della capitale attraverso le rinnovatissime stazioni di Tottenham Court Road, Bond Street, Liverpool Station o Whitechapel, solo per citarne alcune.

Sono stati tre anni difficili per la TFL, la Transport for London, alle prese con il colossale progetto che ha subito notevoli ritardi, prima per la mancanza di fondi e poi per via della pandemia. Il budget inizialmente preventivato era stato di 14 miliardi di sterline lievitato agli attuali 20 miliardi.

Ma ora il progetto sembra essersi rimesso finalmente in linea e il 2022 sarà l’anno previsto per l’inaugurazione ufficiale della linea color viola dedicata alla regina Elisabetta II. Il taglio del nastro ancora non è stato fissato dato che, come anticipato, dovranno essere prima ultimati dei test su tutta la linea, ma stando ai responsabili del progetto la data di apertura potrebbe essere tra febbraio e giugno.

Trattandosi di una linea nuovissima, sono stati realizzati degli speciali vagoni, rinnovati rispetto a tutti gli altri attualmente operativi lungo il resto della Tube. I treni saranno composti da sette, otto o nove carrozze completamente interconnesse e aperte. Ci sarà maggiore spazio per i posti in piedi e lo stesso varrà per i posti a sedere, con speciali aree dedicate a chi si muove in carrozzina o bicicletta. Sono tutti muniti di aria condizionata, sistema interno di video sorveglianza e nuovi display informativi, oltre a un sistema che gestisce l’illuminazione in maniera intelligente, così come il controllo della temperatura, oltre ad essere dotati di una modalità che rigenerare energia e la immette nella rete durante le frenate, permettendo agli stessi treni di utilizzare fino al 30% in meno di energia.

Prima della pandemia, TFL sperava anche di generare un profitto annuale di 500 milioni di sterline dal guadagno proveniente dai viaggi lungo l’Elizabeth Line. Vista l’emergenza sanitaria degli ultimi due anni, le previsioni dovranno essere riviste al ribasso.