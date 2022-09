Elezioni, iniziata la spedizione delle schede per votare dai Consolati italiani in UK

Connect on Linked in

Sono in corso di spedizione i plichi diretti agli italiani che vivono nel Regno Unito per poter votare via posta alle prossime elezioni per il rinnovo del parlamento. L’invio è a cura dei tre Consolati generali del paese, Londra, Manchester ed Edimburgo, che copriranno così tutti gli iscritti AIRE tra Inghilterra, Scozia, Galles e Irlanda del Nord.

Entro fine settimane tutti i plichi dovrebbero giungere a destinazione, agli indirizzi di residenza comunicati dagli italiani aventi diritti al voto.

In caso non si dovesse ricevere il plico in questi giorni, dall’11 settembre si può fare richiesta di ricezione del duplicato, attraverso specifici contatti che vengono messi a disposizione del Consolato di riferimento (qui quello di Londra, qui quello di Manchester, qui quello di Edimburgo).

Infatti, è da notare che domani e venerdi, 8 e 9 settembre, la Royal Mail sarà interessata da uno sciopero generale e questo potrebbe intaccare l’invio dei plichi creando ritardi, essendo la società britannica incaricata delle consegne.

Nel plico sono contenute le due schede per esprimere la propria preferenza verso i candidati di Camera e Senato, le istruzioni per come votare e la lista dei candidati con relativo partito di appartenenza.

La busta con all’interno le due schede compilate e il certificato devono essere fatti pervenire all’indirizzo contenuto sempre all’interno del plico entro il 22 settembre alle ore 16, affinché possano essere contegiati nel totale dei voti che verranno espressi la domenica successiva, il 25 settembre, dagli aventi diritto residenti in Italia.

Gli iscritti AIRE nel Regno Unito prendono parte al voto per la circoscrizione Estero che prevede l’elezione di 8 membri della Camera dei Deputati e 4 membri del Senato, di cui 3 deputati e 1 senatore proverranno dalla ripartizione Europa, quella interessata proprio a chi risiede in UK.