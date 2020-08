“Eat Out to Help You”: ben 35 milioni gli sconti erogati nelle prime due settimane

Connect on Linked in

Trentacinque milioni di volte in appena sei giorni. E’ l’incredibile numero raggiunto dall’iniziativa del governo “Eat Out to Help You” per dare una spinta alla ripresa dei consumi in ristoranti, pub e caffetterie in tutto il paese, offrendo uno sconto del 50% e fino a £10 al cliente sullo scontrino finale, e il totale rimborso dello stesso al commerciante.

L’iniziativa, ricordiamo, è valida solo nei giorni di lunedì, martedì e mercoledì e ha preso il via con l’inizio di agosto per durare fino a tutto il mese, salvo che il governo non decida di estenderla.

Stando ai dati ufficiali comunicati dal Ministero dell’Economia nelle prime due settimane, che corrispondono ad appena sei giorni effettivi di utilizzo, sono state ben 35 milioni le volte che i clienti del Regno Unito hanno aderito a “Eat Out to Help You”.

C’è chi lo ha fatto magari una sola volta, chi più volte, ma tutti insieme hanno indubbiamente partecipato a ridare ossigeno ai consumi in UK. Soprattutto ad inizio settimana quando gli esercenti avevano accusato la maggiore assenza di incassi per via che in molti avevano scelto (o invitati dalle proprie aziende) di lavorare da casa riducendo quasi del tutto la classica pausa pranzo nei locali.

Il Ministero del Tesoro aveva inizialmente accantonato 500 milioni di sterline per coprire l’iniziativa, e fino ad ora i rimborsi erogati sono costati alle casse pubbliche 180 milioni di sterline, richiesti dalle 48.000 società di ristorazione che hanno aderito.

La scorsa settimana, il cancelliere Rishi Sunak aveva anticipato che solo nella prima settimana erano stati 10,5 milioni gli sconti rilasciati dagli esercenti ai clienti, considerandosi “davvero soddisfatto di come gli inglesi abbiano accolto la nostra iniziativa“.

Ora invece ha affermato che “Sono davvero sorpreso di sapere che siamo arrivati alla cifra straordinaria di 35 milioni di sconti effettuati solo nelle prime due settimane, ciò equivale a oltre la metà virtuale del Regno Unito che sta partecipando e sostenendo l’industria dell’ospitalità britannica e decine di migliaia di lavoratori“.

Cliccando a questo indirizzo internet è possibile trovare tutti i ristornati attorno a sé dove andare a mangiare con lo sconto. In basso invece una mappa interattiva dedicata ai ristoranti di Londra.



