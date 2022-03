Sanzioni ad Abramovich: Chelsea costretto a chiudere le biglietterie e i negozi

Connect on Linked in

Il miliardario russo e proprietario del Chelsea, Roman Abramovich, è stato aggiunto alla lista degli oligarchi sotto sanzione da parte de governo britannico, i cui asset sono congelati.

Lo ha annunciato il ministro degli Esteri Liz Truss precisando che all’oligarca sarà proibito effettuare transazioni e viaggiare nel Regno Unito.

Oltre ad Abramovich, nella lista nera sono finiti anche altri importanti nomi che avevano fatto di Londra una loro seconda casa in termini di affari, tra i quali Alexei Miller, Andrei Kostin e Nikolai Tokarev.

Ma rimane il nome di Abramovich, quello tra i più altisonanti colpiti dalle nuove sanzioni, proprietario del Chelsea acquistato nel 2003; proprio di recente aveva annunciato l’intenzione di vendere il club e di devolvere i ricavi alle vittime di guerra ucraine, ma al tempo stesso il primo ministro britannico Boris Johnson ha affermato proprio questa mattina: “Non possono esserci rifugi sicuri per coloro che hanno sostenuto il feroce assalto di Putin all’Ucraina”, bloccando di fatto qualsiasi intenzione dell’oligarca.

Un duro colpo soprattutto per il Chelsea, simbolo del calcio inglese celebre in tutto il mondo, che però può godere di una speciale deroga, in quanto ritenuto dalle autorità britanniche di valore culturale.

In termini pratici, al club viene consentita la gestione ordinaria che prevede la prosecuzione non solo della stagione sportiva (a cominciare da questa sera, quando il Chelsea sarà impegnato nella sfida di Premier League sul campo del Norwich), ma anche dei pagamenti a tutti i tesserati (dai giocatori allo staff tecnico e fino agli impiegati). La vendita della società viene però bloccata, così come qualsiasi altro tipo di movimento economico basato anche sulla vendita di eventuali giocatori.

Abramovich, invece, da oggi sarà sottoposto a una sorta d’interdizione: il milionario russo, proprietario dei ‘Blues’ da 19 anni, non potrà ricevere pagamenti o benefici dal club del quale è proprietario. Con effetto immediato, inoltre, sono stati chiusi i negozi di merchandise e non potranno essere messi in vendita altri biglietti, oltre a quelli già staccati, per le future partite della squadra di Thomas Tuchel, attuale campione d’Europa e del mondo per club.