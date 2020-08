Dopo il West End anche Brick Lane si trasforma in isola pedonale

Connect on Linked in

Dopo il West End, anche un’altra celebre zona di Londra sperimenta l’isola pedonale. Si tratta di Shoreditch che da giovedi prossimo, 27 agosto, chiuderà parte della sue strade ai mezzi a motore, compresa la celebre via principale Brick Lane, per ospitare tavoli e sedie con l’obiettivo di dare una spinta alla vita notturna e ai consumi nei locali.

Per l’esattezza, saranno quattro le sezioni di Brick che verranno interndette al traffico dei veicoli: quelle che vanno da Chicksand Street a Fashion Street, da Fournier Street a Princelet Street, da Princelet Street a Hanbury Street, e da Buxton Street fino al ponte ferroviario dell’overground.

Si tratta di un primo test per vedere come la gente risponderà, e andrà avanti fino al 5 novembre, dando all’area tutto il tempo per riprendersi dalle perdite economiche subite a seguito del lockdown voluto dal Governo per tenere sotto controllo l’emergenza da coronavirus.

L’isola pedonale che si creerà offrirà ovviamente molte più chance per godersi Shoreditch a piedi, senza il pericolo di ritrovarsi di fronte improvvisamente un’auto mentre si attraversa uno degli incroci interni. Soprattutto, offrirà più spazio ai gestori dei locali che così potranno sfruttare anche il marciapiede e la strada per posizionare altri tavolini e sedute cercando di tornare alla propria capacità ricettiva pre-covid.

Infatti, il primo obbligo che tutti gli esercenti devono seguire è quello di far rispettare le distanze sociali tra cliente e cliente. Questo, come era immaginabile, ha fatto sì che la possibilità di servire più clienti allo stesso tempo venisse meno per molti pub e caffetterie, ma anche per i piccoli ristoranti.

La soluzione sembra ora essere la realizzazione di queste isole pedonali, scelta che il Comune di Londra ha lasciato ai singoli borough. La prima del West End, inaugurata la prima settimana di luglio, sta registrando dei buoni numeri soprattutto nel fine settimane. In questo caso, però, mancano soprattutto i turisti a portare ossigeno alla zona grazie ai musical che rappresentano il richiamo principale, ma che sono attualmente ancora sospesi.

Lungo Brick Lane, invece, le cose sono differenti, dato che la via è molto amata e apprezzata soprattutto dai locals per la presenza di molti pub e club caratteristici. Non rimane che attendere giovedì prossimo per vedere come gli aficionados delle ore notturne accoglieranno la nuova isola pedonale.

@AleAllocca

