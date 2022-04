Connect on Linked in

Per molti è considerata la bibbia del mondo by night di Londra. Ma anche una delle poche riviste capace di offrire notizie, curiosità e sfaccettature della capitale poco note al grande pubblico.

Parliamo di Time Out, settimanale tra i più conosciuti del panorama internazionale, fondato proprio a Londra nel 1968 e diffusosi poi in tutto il mondo con le varie edizioni locali che interessano città come New York, Barcellona, Berlino e Sydney solo per citarne alcune.

Cinquantaquattro anni dopo, Time Out London decide di abbandonare la carta e trasformarsi in un magazine digitale, sempre con cadenza regolare e supportato da news quotidiane pubblicate sul sito ufficiale.

A giugno ci sarà l’ultima pubblicazione fisica e, si preannuncia, sarà un numero da collezione come lo sono stati alcuni dei precedenti, soprattutto degli anni Novanta, quando la rivista ha raggiunto il picco di vendite.

Infatti, pochi sanno che originariamente costava £3,25 ma nel 2012 scelse di diventare gratuita, mettendo in atto un’altra piccola rivoluzione nel settore dell’informazione: ampliare il numero di copie in circolazione distribuendole gratuitamente, offrendo così maggiore visibilità ai propri inserzionisti, disposti quindi a pagare di più. Per molti concorrenti e addetti ai lavori la scelta fu considerata da pazzi, ma la storia ha poi dato ragione alla rivista tanto che hanno iniziato a spopolare le free press.

Or, Time Out si appresta a fare di nuovo la storia con lo stop totale della stampa del magazine. Gli ultimi anni sono stati davvero molto difficili per il settore, tanto che durante la pandemia di coronavirus nel marzo 2020, Time Out aveva smesso di stampare momentaneamente la rivista quando il numero dei pendolari era diminuito in modo significativo e il settore dell’hospitality e degli eventi si erano bloccati per via dei vari lockdown.

Quando, però, le restrizioni dovute all’emergenza sanitaria sono state annullate, la rivista è tornata a circolare tra le mani delle persone. Ma non è bastato neppure questo a salvare la testata dalla crisi che sta attanagliando il settore dell’informazione, con perdite di posti di lavoro soprattutto nel campo della stampa e il calo di interesse da parte dei lettori nell’acquistare o leggere notizie su supporti fisici, preferendo supporti più digital. Un’altra stangata, più recente, è arrivata con l’aumento del costo della carta conseguenza del caro energia.

Di questo ne è convinto il CEO di Time Out Group, Chris Ohlund che ha dichiarato: “Time Out deve assicurarsi solo che stia creando i contenuti giusti, sui canali e le piattaforme idonee dove si trovano effettivamente i suoi lettori. Se questo significa abbandonare la stampa per dedicarsi completamente al digital, allora è la strada che percorreremo“.