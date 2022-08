Domenico Bellantone è il nuovo Console Generale a Londra

Connect on Linked in

Ha assunto oggi, 23 agosto, “con orgoglio e entusiasmo” l’incarico di Console Generale d’Italia a Londra Domenico Bellantone, che in un messaggio di saluto ai connazionali nel Regno Unito si è detto “profondamente onorato di poter rappresentare una delle più ampie e dinamiche collettività italiane all’estero”.

“Assolverò questo impegno nella piena consapevolezza che dietro l’erogazione di ogni servizio consolare ci sono le esigenze di vita, i bisogni e le priorità di ciascuno di voi”, ha assicurato il nuovo Console Generale nel suo messaggio pubblicato sulla pagina Facebook del Consolato. “Non verrà quindi lesinato alcuno sforzo per rendere il più possibile efficienti ed accessibili i nostri servizi e per individuare soluzioni, anche digitali, attente alle necessità di una comunità di cui andiamo fieri: un’inestimabile risorsa per l’Italia e un patrimonio umano unico anche nel quadro del consolidamento delle già eccellenti relazioni bilaterali tra Italia e Regno Unito”.

Nato a Reggio Calabria nel 1972, Domenico Bellantone si laurea in scienze politiche presso l’Università Luiss di Roma ed entra in carriera diplomatica nel 2000. Tra i suoi incarichi, dopo essere stato alla Direzione Generale Integrazione Europea, è stato nominato secondo segretario commerciale a Tripoli nel 2004 e primo segretario a Il Cairo nel 2008. Nel 2011 torna a Tripoli con funzioni di primo segretario commerciale e poi di consigliere. Per due volte al Gabinetto del ministro degli Affari Esteri, nel 2016 è capo della Segreteria del sottosegretario di Stato e nel 2018 alla Direzione Generale Risorse e Innovazione. Nello stesso anno è primo consigliere a Washington, incarico che lascia ora per iniziare il suo mandato a Londra.

Al nuovo Console Generale gli auguri di buon lavoro da parte di Londra Italia.