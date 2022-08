Davide: 27 anni, fisico mozzafiato, è l’Italian stallion che ha vinto Love Island UK

Connect on Linked in

L’Italian stallion, come lui stesso si è definito, ha vinto l’ottava edizione di Love Island UK, uno dei programmi più visti della televisione britannica, e uno dei più seguiti a livello internazionale.

Parliamo di Davide Saclimenti, 27 enne della provincia di Frosinone, da alcuni anni a Manchester dove ha aperto una società che distribuisce materiale per i shisha bar. Dopo 58 giorni trascorsi in una villa sull’isola spagnola di Maiorca, insieme ad altri e altre pretendenti alla vittoria finale costantemente seguiti dalle telecamere, ha ottenuto i favori del pubblico risultando il prescelto per l’incoronazione finale in coppia con l’attrice anglo-turca Ekin-Su.

50mila sterline, poco meno di 60mila euro, il premio da spartirsi, ma sarà l’indotto che genererà la loro vittoria a rappresentare la parte più succulenta del momento d’oro che stanno vivendo. Infatti, Davide e Ekin sono i personaggi sulla bocca di tutti, ricercatissimi dalle testate inglesi che vogliono saperne di più della loro vita, e tra i trend topics sui social, dove tutti si stanno chiedendo quale sarà il loro futuro, come neo coppia.

Come è ben noto, Love Island è un format che gioca tanto sulla seduzione, ma offre pochi spunti per capire effettivamente di che pasta siano fatti i concorrenti, una volta spente le telecamere.

Saclimenti è forse un unicum in questo particolare gioco dello showbiz britannico, perché oltre a un sorriso a 32 denti e a un fisico super delineato e tipicamente mediterraneo frutto di anni di lavoro in palestra, vanta una laurea in Economia e Business all’Università degli studi dell’Aquila, un master in Finanza all’Università Tor Vergata a Roma e un’esperienza di alcuni mesi presso l’Università di Salford.

Insomma, 27 anni, uomo copertina da alcuni giorni, amato e apprezzato da milioni di donne, Davide si appresta a sfruttare fino all’osso quanto gli sta donando in termini di visibilità e notorietà il Regno Unito. Come è successo qualche mese fa all’ingegnere con la passione per la pasticceria Giuseppe Dell’Anno, vincitore dell’ultima edizione di The Great British Bake Off, nato a Gaeta ma da anni residente a Bristol, e Giovanni Pernice, ballerino professionista di Palermo, da 7 anni a Londra, vincitore di Strictly Come Dancing in coppia con l’attrice sordomuta Rose Ayling-Ellis.

Per la tv inglese è una vera e propria scorpacciata di variegata italianità. Per tutti i gusti.

