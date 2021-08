Dante Labs si espande in UK: nuovo centro a Loughborough per 50mila test Covid al giorno

Connect on Linked in

Nuova espansione in Inghilterra per Dante Labs, centro ricerche per il sequenziamento del genoma umano nato nel cuore dell’Abruzzo, che ha rimodulato la sua attività nel corso dei passati mesi specializzandosi in analisi dei tamponi essenziali per tenere sotto controllo la pandemia in atto.

L’apertura del nuovo centro ricerca sarà presso il Lighthouse Lab nel Charnwood Campus a Loughborough. Il laboratorio sarà operativo 24 ore al giorno, sette giorni alla settimana e fornirà analisi dei test Covid-19, oltre al sequenziamento del genoma su larga scala.

Per analizzare i campioni ricevuti e inviare i risultati ai clienti in tempi rapidi, la struttura sarà dotata di un sistema automatico di altissima efficienza e precisione che pemertterà di trattare fino a 50.000 campioni al giorno.

Ci saranno anche delle importanti ricadute a livello locale, dato che Dante Labs vanterà il supporto di scienziati, ricercatori, tecnici e altri dipendenti altamente qualificati, molti dei quali provenienti proprio dalle zone limitrofe.

“Siamo davvero lieti di aprire un nostro nuovo punto all’interno del Charnwood Campus – ha detto Andrea Riposati, CEO di Dante Labs -. Il laboratorio non solo aiuterà ad accelerare la capacità di test e sequenziamento del Covid-19 nel Regno Unito, ma ci vedrà anche investire nella comunità locale. La nostra esperienza nel sequenziamento dell’intero genoma è stata totalmente messa a disposizione per contrastare la diffusione del virus. Sia oggi che negli anni a seguire”.

Con una presenza nel Regno Unito, in Italia e negli Emirati Arabi Uniti, Dante Labs ha effettuato oltre tre milioni di test Covid-19 dall’inizio della pandemia.