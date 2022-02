Dall’1 marzo per i viaggi da UK a Italia niente più test del tampone in partenza

Connect on Linked in

Il ministro italiano della Salute Roberto Speranza si appresta a firmare una nuova ordinanza che agevola gli arrivi nel Belpaese dai paesi extra europei, Regno Unito compreso.

Dal primo marzo, come si legge sui profili social dello stesso ministro, se si vuol viaggiare verso l’Italia e si ha già ricevuto almeno due dosi, utili per completare il ciclo vaccinale, non servirà più sottoporti al test del tampone in partenza entro le 24 ore (in caso di test antigenico) o 48 ore (se molecolare) come attualmente la regola richiede.

Da martedi primo marzo tutto questo decradrà e servirà semplicemente mostrare dove richiesto l’NHS Covid Pass, enquivalente al Green pass europeo.

Per coloro che invece non hanno completato il ciclo vaccinale o hanno scelto di non sottoporsi a nessuna vaccinazione anti Covid servirà mostrare un certificato che dimostri la guarigione o effettuare il test in partenza (sempre antigenico entro le 24 ore o molecolare entro le 48 ore). In entrambi i casi non servirà più sottoporsi a nessun regime di auto isolamento una volta entrati in territorio italiano.

Il regime di auto isolamento di 5 giorni sarà obbligatorio solo per coloro che decideranno di entrare in Italia, autorizzati comunque in fase di partenza dalle compagnie aeree, treni o navigazione scelte, e che non disporranno di nessuno dei certificati sopra descritti. Per tutti, servirà sempre compilare il Passenger Locator Form prima della partenza.

Tutti i dettagli che regolamenteranno gli ingressi in Italia da paesi extra europei dal primo marzo saranno contenuti nell’ordinanza che il ministro Speranza si sta apprestando a firmare e rendere pubblica nel giro di pochi giorni. Ma, lo stesso ministro, ha detto che gli ingressi dai paesi extraeuropei saranno equiparati a quelli da paesi europei per i quale vengono rispettate le regole presenti a questo link.

